Pierwsza miłość, odcinek 4029: Seweryn rzuci się do walki o władzę w Wadlewie! Kazanowa podpuści go przeciwko byłemu wójtowi - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4029 - wtorek, 3.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" pojawi się temat wyborów, który zamiesza wszystkim w głowach. Były wójt będzie chciał wrócić na stanowisko, ale tym razem nie będzie już tak łatwo. Na jego drodze stanie... Seweryn. A wszystko za sprawą przebiegłej Kazanowej, która postanowi go podpuścić i rozpalić w nim polityczne ambicje. Takiej konfrontacji jeszcze nie było!

Nie obejdzie się bez ostrych słów, zaskakujących decyzji i oczywiście zakulisowych rozgrywek. W 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie zobaczą, jak sytuacja wymknie się spod kontroli, a wieś podzieli się na dwa obozy - zwolenników starego porządku i tych, którzy uwierzą w nowego lidera.

Kazanowa w 4029 odcinku "Pierwszej miłości" namówi Seweryna do udziału w wyborach

W 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kazanowa pokaże, że zna się na manipulacjach jak mało kto. Będzie mówić Sewerynowi dokładnie to, co ten chce usłyszeć - że jest silny, że ludzie go szanują, że to on powinien stanąć na czele Wadlewa. I chociaż początkowo będzie się opierał, to bardzo szybko połknie haczyk.

To właśnie w 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zobaczymy, jak z pozornie niezainteresowanego polityką faceta Seweryn zamieni się w kandydata, który będzie miał realne szanse na wygraną. A Kazanowa? Będzie za nim chodzić krok w krok i podsuwać kolejne pomysły.

Pamela w 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrobi swoje! Kampania nabierze rumieńców

Nie tylko Kazanowa i Seweryn będą w centrum wyborczej zawieruchy. W 4029 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Pamela (Monika Fronczek) zaskoczy wszystkich swoim podejściem do kampanii. Zamiast stawać po którejś ze stron, postanowi działać na własną rękę. Co dokładnie zrobi?Dowiemy się już niebawem!