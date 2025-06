Pierwsza miłość, odcinek 4037: Ostra konfrontacja Kacpra z matką! Mąż Marysi wreszcie przejrzy na oczy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4037 - piątek, 13.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nastąpi przełom, który zmieni wszystko. Kacper, do tej pory bezradny wobec toksycznego wpływu swojej matki, nie wytrzyma już dłużej. Po tym, jak Marysia i on zostaną kompletnie rozbici zaginięciem Julki, doktor Nowaczyk wreszcie zrozumie, że to właśnie Izabela od samego początku wszystko psuje. Nie tylko próbowała zniszczyć jego małżeństwo, ale teraz może być też zamieszana w zniknięcie jego przyszywanej córki. Tego będzie już za dużo!

Kacper wreszcie postawi się matce w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Między Kacprem a Izabelą w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do ostrej wymiany zdań. Mężczyzna zarzuci matce, że przez nią nie tylko stracił Marysię, ale być może także Julkę. Izabela, jak zawsze, będzie próbowała się wybielić, ale Kacper już jej nie uwierzy. W tej jednej chwili coś w nim pęknie i wreszcie przestanie być chłopcem, który zawsze słucha matki, a zacznie być mężczyzną, który broni swojej rodziny.

Izabela będzie zamieszana w zaginięcie Julki w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?!

W 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Izabela znajdzie się pod ścianą. Kiedy Kacper zacznie ją ostro wypytywać o to, co wie na temat zaginięcia Julki, kobieta zacznie się plątać w zeznaniach. Jej wcześniejsze kłamstwa i manipulacje zaczną wychodzić na jaw jedno po drugim. A w Kacprze będzie narastać gniew - tym razem nie odpuści, będzie chciał znać całą prawdę.

Kiedy Kacper dociśnie Izabelę, ta pod wpływem emocji zacznie mówić coraz więcej. Aż w końcu, w 4037 odcinku serialu "Pierwsza miłość", padną słowa, które wszystko zmienią. Kobieta przyzna się do kłamstw, które pośrednio mogły doprowadzić do tego, że Julka zniknęła bez śladu. Choć nie powie tego wprost, stanie się jasne, że to przez nią dziewczyna zniknęła z życia Marysi i Kacpra. Co więcej, nie będzie miała nawet pojęcia, gdzie teraz jest.