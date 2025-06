Pierwsza miłość, odcinek 4034: Julka wreszcie wróci do domu! Nie będzie dłużej pod wpływem Izabeli - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4034 - wtorek, 10.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia nie będzie mogła uwierzyć w to, co usłyszy. Izabela zjawi się niespodziewanie i przywiezie Julkę z powrotem do domu! Po długich tygodniach, w których to właśnie ona skutecznie izolowała nastolatkę od matki i zatruwała jej umysł, teraz nagle zmieni podejście i zacznie grać skruszoną. Mało tego, w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przeprosi Marysię za wszystko, przyzna, że nie dała rady wychować dziewczyny i uzna, że to matka najlepiej zna swoje dziecko...

Izabela odstawi Julkę do domu w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Marysia w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie zszokowana tą nagłą przemianą. Z jednej strony odzyska córkę, za którą tak bardzo tęskniła, ale z drugiej wyczuje, że coś tu się nie zgadza. Bo przecież Izabela nigdy niczego nie robi bezinteresownie... Czyżby i tym razem za jej łzami i pięknymi słówkami krył się plan zniszczenia całej rodziny?

Kolejna intryga matki Kacpra w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrujnuje Marysi życie

W 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" prawdziwe intencje Izabeli ujrzą światło dzienne. Kobieta zacznie działać według ściśle określonego planu - zyskać zaufanie Marysi tylko po to, by potem wbić jej nóż w plecy. To wszystko będzie częścią większej rozgrywki, w której chodzi o coś więcej niż tylko relacje rodzinne. Teściowa Marysi za wszelką cenę będzie chciała udowodnić, że to ona powinna mieć ostatnie słowo w sprawie wychowania Julki.

Izabela będzie śledziła każdy krok Marysi, szukała jej słabych punktów i wykorzystywała każdą okazję, by ją upokorzyć. A przy tym wszystkim będzie utrzymywać pozory, że zależy jej na pojednaniu! To będzie majstersztyk manipulacji, którego ofiarą ponownie padnie nie tylko Marysia, ale i Kacper (Damian Kulec), który znów znajdzie się między młotem a kowadłem.