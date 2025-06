Pierwsza miłość, odcinek 4035: Marysia dowie się o zaginięciu Julki! To Izabela wywiezie gdzieś jej córkę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość. Kacper przejrzał Izabelę! Znów wsadzi chorą psychicznie matkę do szpitala? - WIDEO, ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4033: Tak się narodzi miłość Filipa do umierającej Angeliki - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość. Marysia przejdzie zjawiskową metamorfozę! Tak schudła Aneta Zając. To zasługa nie tylko diety - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4035 - środa, 11.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zaginięcie Julki w 4035 odcinku "Pierwszej miłości" to będzie część planu Izabeli, toksycznej teściowej Marysi, która dąży do tego, by zniszczyć znienawidzoną synową, rozdzielić ją z Kacprem (Damian Kulec). Naiwna Julka, którą Iza przeciągnęła na swoją stronę fałszywą tolerancją dla wyskoków rozwydrzonej nastolatki, stała się sprzymierzeniec Nowaczykowej w walce z Marysią!

By uśpić czujność Kacpra i Marysi wyrachowana, wredna Izabela odegrała nawet scenę skruchy i przeprosin, oddając Julkę pod opiekę matki. Ale to była niezła ściema! Bo tak naprawdę Nowaczykowa dogadała się z 15-latką, jak pomoże jej w ucieczce do Wiednia, dała jej nawet pieniądze na samolot.

Wredna zachowanie Julki przed zaginięciem w 4035 odcinku "Pierwszej miłości"

Najgorszy koszmar Marysi ziści się w 4035 odcinku "Pierwszej miłości". Nie dość, że Julka znów okaże jej brak szacunku, zarzucając przy tym, że matka nie pozwala jej żyć, tak jak ona chce, to jeszcze cały czas będzie demonstrowała, jak bardzo jest niezadowolona z powrotu do domu. W ten sposób córki Marysi zrealizuje plan, który uknuła razem z Izabelę. Po kilku godzinach Julka zniknie!

Izabela podejrzana o porwanie Julki w 4035 odcinku "Pierwszej miłości"! Co się stanie z córką Marysi?

Przerażona Marysia w 4035 odcinku "Pierwszej miłości" natychmiast połączy fakty, że to Izabela znów odebrała jej córkę i wywiozła Julkę gdzieś daleko. Od razu pojedzie do wrednej teściowej, żądając od niej informacji, gdzie jest Julka i co wie o jej zaginięciu.

Matka Kacpra kolejny raz raz odegra niewiniątko, zapewniając synową, że nie wie, co się stało z Julką, gdzie i z kim teraz przebywa. Marysia nie uwierzy w ani jedno słowo Izabeli, przejrzała teściową już dawno, więc będzie pewna, że to ona stoi za zniknięciem Julki. Ale prawda nie wyjdzie jeszcze na jaw, a Julka się nie odnajdzie.

FB: Pierwsza miłość. Marysia nie ocali klubu Kingi po pożarze? Wszystko przez niego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.