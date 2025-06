Pierwsza miłość, odcinek 4034: Kolejny podstęp Izabeli. Odda Julkę Marysi i przeprosi, ale będzie knuła dalej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4034 - wtorek, 10.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Okrucieństwo Izabeli wobec Marysi w 4034 odcinku "Pierwszej miłości" przekroczy wszelkie granice! Dla matki Kacpra liczy się tylko jeden cel - pozbyć się znienawidzonej synowej, która jej zdaniem nie nadaje się na żonę dla Nowaczyka. Żeby rozbić ich rodzinę, zniszczyć małżeństwo przebiegła Izabela opętała Julkę, nastawiła ją przeciwko Marysi, ale Kacper w porę przejrzał na oczy, że matka wykorzystuje Julkę, by dalej jątrzyć. Groźby Kacpra, że tak tego nie zostawi zadziałają na Izabelę i przyzna się do błędu? Niezupełnie...

Tak Izabela będzie przepraszać Marysię w 4034 odcinku "Pierwszej miłości"

Wprawdzie w 4034 odcinku "Pierwszej miłości" skruszona Izabela przywiezie Julkę do mieszkania Marysi, odda córkę synowej i przeprosi za całe zamieszanie, ale to będzie tylko gra. Chociaż Nowaczykowa przyzna, że nie nadaje się do wychowania 15-latki, zapewni Marysię, że nigdy nie stanie między nią i Julką, to w jej słowach nie będzie ziarna prawdy.

Kacper uwierzy w nieszczere przeprosiny matki w 4034 odcinku "Pierwszej miłości"

Mimo to w 4034 odcinku "Pierwszej miłości" Kacper uwierzy matce, że teraz będą mieli szansę odbudować relacje rodzinne, że Izabela pogodzi się z Marysią i wreszcie ją zaakceptuje. Nic bardziej mylnego, bo zachowanie Izabeli to przykrywka, element przebiegłego planu wobec Marysi.

Izabela w 4034 odcinku "Pierwszej miłości" wytknie Kacprowi, że nie powiedział Marysi prawdy

Nagle Nowaczykowej "wyrwie się", że Kacper ukrył przed nią kilka istotnych informacji. Nie tylko o tym, co się działo z Julką, ale także o tym, co zaszło między nim a Mają Łapacz (Julia Kamińska) w klinice We-Med.

Pierwsza miłość. Kacper popędzi Izabelę! Nie pozwoli, żeby matka zniszczyła jego małżeństwo z Marysią

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Tragiczny pożar w klubie Kingi! Alan przeżyje, ale będzie niewidomy!

- Co ty jej nic nie powiedziałeś? - zapyta Izabela, udając zaskoczenie. - Czego mi nie powiedziałeś? - Marysia od razu zwróci się do męża. - Nie zdążyłem... Marysiu, błagam cię. Nie było żadnej zdrady... - zapewni Nowaczyk ukochaną.

Spisek Izabeli i Grażyny przeciwko Marysi w 4034 odcinku "Pierwszej miłości"

To jeszcze nie wszystko, bo w 4034 odcinku "Pierwszej miłości" Izabela umówi się na wino z Grażyną (Grażyna Wolszczak), która pomoże jej knuć przeciwko Marysi. Matka Kacpra będzie gotowa posunąć się jeszcze dalej w swoich intrygach.