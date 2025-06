Pierwsza miłość, odcinek 4035: Alan wybudzi się po operacji ale już nic nie będzie takie samo! Przestanie widzieć - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4035 - środa, 11.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" lekarzom uda się wybudzić Alana po bardzo ciężkiej operacji. Mężczyzna jeszcze niedawno był o krok od śmierci po tragicznym pożarze, a teraz w końcu odzyska przytomność. W sali szpitalnej będzie czekał na niego Oskar, który nie odstąpił brata ani na krok. To właśnie on jako pierwszy usłyszy przerażające słowa.

"Ty ja nic nie widzę" - wyzna Alan, ledwo wypowiadając te słowa. W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" ten moment będzie kluczowy. Zamiast radości z powrotu do życia, nastąpi cios prosto w serce. Alan nie będzie widział absolutnie nic, a to oznacza jedno - pożar odebrał mu wzrok. Lekarze będą musieli zmierzyć się z dramatyczną diagnozą, a brat z poczuciem totalnej bezsilności.

Alan w 4035 odcinku "Pierwszej miłości" obudzi się... i straci nadzieję

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Oskar spróbuje zrobić wszystko, by dodać bratu sił. Będzie siedział przy jego łóżku od pierwszych chwil po operacji. Wzruszająca scena, w której Alan otwiera oczy i wypowiada dramatyczne słowa, na długo zapadnie w pamięć widzów.

Z jednej strony ogromne wzruszenie, że Alan w ogóle przeżył, że się wybudził, a z drugiej absolutna rozpacz, bo stracił wzrok. W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Oskar będzie próbował zapanować nad emocjami, ale ta prawda go przygniecie. Mimo bólu nie pozwoli sobie na słabość. Będzie próbował podtrzymać Alana na duchu, choć w środku sam się rozsypie.

Paulina w 4035 odcinku "Pierwszej miłości" spróbuje odciąć Igę od Alana

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" do dramatycznych wydarzeń dołączy jeszcze jedno. Paulina (Jowita Budnik) będzie nalegać, by Iga (Waleria Gorobets) nie odwiedzała Alana. Matka dziewczyny uzna, że chłopak przynosi jej jedynie cierpienie i zamieszanie. Tym razem posunie się jeszcze dalej i postara się przekonać córkę, że to nie ma sensu.

Ale czy Iga rzeczywiście go zostawi? W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dziewczyna będzie rozdarta. Z jednej strony lojalność wobec matki. Z drugiej - głębokie uczucie do Alana i chęć bycia z nim w najtrudniejszych chwilach. To będzie ogromna walka serca z rozsądkiem. I nawet jeśli nie wejdzie do sali, jej myśli będą tylko przy nim.