Pierwsza miłość, odcinek 4033: Reakcja Igi na wieści o Alanie! Kalina powie jej prawdę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4032: Kacper przekona się, że Marysia nie myliła się co do Izabeli. Tragiczny w skutkach pożar! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4033 - poniedziałek, 9.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kalina niespodziewanie zjawi się u Igi, by przekazać jej wiadomość, która całkowicie ją rozbije. Pożar w King's Fitness okaże się mieć tragiczne skutki. Żona Oskara nie będzie owijać w bawełnę i powie wprost, że Alan został ciężko ranny i walczy o życie w szpitalu. W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wyjdzie na jaw, że brat Oskara znalazł się w centrum katastrofy i tylko dzięki interwencji Kacpra (Damian Kulec) uda się go wydostać z płomieni.

Kalina w 4033 odcinku "Pierwszej miłości" powiadomi Igę o stanie Alana!

Dla Igi będzie to cios prosto w serce. Do tej pory wydawało się jej, że uczucie do Alana dopiero się rozwija, ale wiadomość o jego dramatycznym stanie sprawi, że uświadomi sobie, jak bardzo jest już zaangażowana. W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie będzie mogła usiedzieć spokojnie, a serce zacznie walić jej jak oszalałe.

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Iga nie będzie czekała na pozwolenie. Mimo że jej matka otwarcie zabroniła jej jakiegokolwiek kontaktu z Alanem, ona podejmie decyzję samodzielnie i ruszy prosto do szpitala. Emocje wezmą górę, a zakazy matki przestaną mieć znaczenie. Iga stanie przed najtrudniejszą sytuacją w swoim życiu - nie będzie wiedziała, w jakim stanie jest Alan, a perspektywa, że może go stracić, całkowicie ją rozbije.

Dramatyczna walka o życie Alana w 4033 odcinku "Pierwszej miłości"

Lekarze w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będą robić wszystko, by uratować Alana po dramatycznym pożarze. Stan mężczyzny będzie ciężki, a obrażenia okażą się na tyle poważne, że pojawi się ryzyko utraty wzroku. Kiedy Iga pojawi się w szpitalu, czekać ją będzie trudna rozmowa z personelem i rodziną Alana. Kalina i Oskar nie będą ukrywać, że sytuacja jest poważna.