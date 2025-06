Pierwsza miłość, odcinek 4033: Tak Kacper udowodni Marysi miłość! Pożar fitnessu zagrozi jego życiu - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Pamela rozwścieczona ślubem Kulasa i Anieli! Zrobi wszystko, by go zrujnować

"Pierwsza miłość" odcinek 4033 - poniedziałek, 9.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie zobaczą Kacpra, jakiego jeszcze nie znali. Lekarz w końcu zrozumie, że mimo ostatnich napięć i oddalenia, to Marysia wciąż jest dla niego najważniejsza. A dowód tej miłości da nam aż nazbyt dosłowny! Kiedy fitness Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) stanie w ogniu, a on dowie się, że jego żona została tam uwięziona, rzuci się w płomienie bez chwili zawahania.

Kacper w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zaryzykuje swoim życiem dla Marysi

Sytuacja w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie naprawdę dramatyczna. Kacper wpadnie do środka, szukając Marysi w dusznym, zadymionym pomieszczeniu. Będzie ryzykował wszystko - zdrowie, życie, dosłownie wszystko, co ma. Ale nie będzie miał wyboru. Przecież Marysia to kobieta jego życia, a on wreszcie sobie to uświadomi.

Pożar w King's Fitness wywoła panikę w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" ogień wybuchnie nagle i nie pozostawi żadnych złudzeń. Sytuacja wymknie się spod kontroli. Klub fitness zamieni się w piekło, a ludzie zaczną uciekać w panice. Straż pożarna nie zdąży od razu, a każda sekunda będzie miała znaczenie. Marysia, która wpadnie tam wcześniej, nie będzie w stanie wyjść o własnych siłach.

Ale to nie wszystko! W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" okaże się, że w środku jest jeszcze jedna osoba - Alan (Alan Andersz) i to zmieni wszystko. Kacper, który rzuci się do środka z myślą tylko o Marysi, nagle zobaczy, że w środku znajduje się także brat Oskara (Filip Gurłacz). I właśnie wtedy będzie musiał podjąć decyzję, która przyprawi cię o dreszcze. Czy uda mu się uratować oboje? Dowiemy się już niebawem!