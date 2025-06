Pierwsza miłość. Kacper i Marysia uratują swój związek tylko pod jednym warunkiem! Fani zdradzili, co ocali ich przed rozstaniem!

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Pamela rozwścieczona ślubem Kulasa i Anieli! Zrobi wszystko, by go zrujnować

Kacper i Marysia uratują małżeństwo w nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość"? Fani mają dla nich radę!

W nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach znów wróci temat toksycznej relacji Kacpra z jego matką Izabelą. W ostatnich odcinkach przed przerwą wakacyjną to właśnie ona doprowadziła Marysię na skraj wytrzymałości! I chociaż Domańska próbowała nie dać się sprowokować, to manipulacje teściowej były tak perfidne, że ciężko było nie eksplodować. Najgorsze w tym wszystkim było to, że Kacper cały czas próbował siedzieć na dwóch stołkach, z jednej strony kochał Marysię, a z drugiej bał się powiedzieć matce "dość".

W nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach to właśnie ten wątek będzie kluczowy. Na oficjalnym profilu serialu w mediach społecznościowych widzowie nie mają wątpliwości - małżeństwo Nowaczyk nie przetrwa, jeśli Izabela nadal będzie wtrącać się do ich życia. Komentarze typu "Marysia zasługuje na spokój!", "Kacper musi wreszcie dorosnąć i postawić granicę!" czy "Usuńcie Izabelę z serialu!" mówią same za siebie.

Izabela zniknie w nowym sezonie "Pierwszej miłości"? Fani są zgodni!

W nowym sezonie serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach nie będzie już miejsca na dalsze manipulacje Izabeli. Fani mają dość jej intryg i otwarcie dają temu wyraz w komentarzach w mediach społecznościowych. W sieci aż wrze a widzowie jednogłośnie domagają się, by ta postać zniknęła raz na zawsze z życia Marysi i Kacpra. Według nich to właśnie Izabela jest główną przeszkodą w małżeństwie bohaterów, a jej obecność tylko wszystko psuje.

Pierwsza miłość. Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki po wakacjach?

Finałowy epizod 21. sezonu serialu "Pierwsza miłość" pojawi się na antenie Polsatu w piątek, 20 czerwca 2025 roku. Po tym odcinku widzowie będą musieli pożegnać się z ulubionymi bohaterami na czas wakacyjnej przerwy. Tradycyjnie nowe sezony serialu wracały do ramówki pod koniec sierpnia albo na początku września, dlatego wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie i tym razem. Dokładna data startu 22. sezonu nie została jednak jeszcze ogłoszona.