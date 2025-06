Pierwsza miłość, odcinek 4031: Izabela powie Marysi, że Kacper ją zdradził. Tylko w jeden sposób może się pozbyć teściowej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4031 - czwartek, 5.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wyrachowana Izabela w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" posunie się jeszcze dalej, żeby skłócić Marysię i Kacpra, że ich małżeństwo nie przetrwało. Nowaczykowej nie wystarczy to, że owinęła sobie wokół palca Julkę (Dąbrówka Kruk), że nastawiła ją przeciwko Marysi. Próbowała też przekonać Kacpra, że żona go zostawiła, bo zwyczajnie nie chce już z nim być. Zgryźliwym tonem dorzuciła jeszcze, że Kacper popełnił błąd biorąc ślub z Marysią, a ona jako matka chce tylko, by był szczęśliwy.

Izabela w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" okłamie Marysię, że Kacper ją zdradził z Mają

Kolejnym ruchem Izabeli w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" będzie rozmowa z Marysią w klubie fitness. Odwiedzi synową, której szczerze nienawidzi, tylko po to, żeby podburzać ją przeciwko Kacprowi. Właśnie dlatego z udawaną skruchą powie Marysi, że nie tak wychowała swojego syna i zaraz potem wyjawi, że Kacper ją zdradził. Z kim? Oczywiście z piękną lekarką Mają Łapacz (Julia Kamińska).

- Tym razem naprawdę jestem po twojej stronie... - zapewni synową Izabela, która będzie pozbawiona wszelkich skrupułów.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kaja zdemaksowana! Marysia i Kacper rozstaną się

Marysia w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" uwierzy w zdradę Kacpra?

Czy Marysia w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" uwierzy w zdradę Kacpra? Ostatnio mąż dostarczył jej wielu powodów, by zwątpiła w jego wierność, zaczęła go podejrzewać o romans z Mają. Ale przecież Izabeli nie można wierzyć. Zła to szpiku kości teściowa zrobi wszystko, żeby zatruć jej życie. Udowodniła to już, bo zabrała jej Julkę!

Dzięki swojemu ojcu Edwardowi (Marek Siudym) Marysia dowiedziała się, że matka Kacpra wyszła z psychiatryka podstępem, bo Barbara (Ewa Florczak) go przekupiła. A miejsce chorej psychicznie Izabeli nadal jest w szpitalu na oddziale zamkniętym. Tam powinna jak trafić jak najszybciej. Odkąd matka Kacpra wyszła z psychiatryka, Marysia ma same problemy. Jest tylko jeden sposób, by się pozbyć teściowej. Zamknąć Izabelę znów w psychiatryku.

Czy Marysia wróci do Kacpra w 4031 odcinku "Pierwszej miłości"?

Podstęp Izabeli nie zadziała i w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" nie przekona Marysi, że nie ma złych zamiarów, ale wobec zdrady Kacpra z Mają postanowiła działać i wtrącić się do ich małżeństwa. To jednak nie oznacza, że Marysia wróci do Kacpra, że wybaczy mu to, jak ją ostatnio zaniedbywał, jak odwrócił się od niej, kiedy go najbardziej potrzebowała.

Następny ruch będzie należał do Kacpra, który dopiero w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" przejrzy na oczy i przekona się, jak podstępna jest jego matka!