Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, ostatni odcinek 4040: Między Wenerskim a Elizą zaiskrzy! Nic nie wskazywało, że coś połączy bogatą mężatkę z lekarzem - ZDJĘCIA

W ostatnim 4040 odcinku serialu "Pierwsza miłość" walka o życie chorej na białaczkę Angeliki (Patrycja Franczak) zbliży jej matkę, Elizę Olszewską (Anna Maria Sieklucka) do Jakuba Wenerskiego (Przemysław Sadowski)! Romans bogatej, ale nieszczęśliwej mężatki i lekarza z kliniki We-Med będzie wisiał w powietrzu. Wenerski będzie coraz bardziej oczarowany Elizą. A kiedy na koniec sezonu "Pierwszej miłości" Jakub pozna męża Elizy, gbura Bolesława (Dawid Zawadzki), który w ogóle jej nie szanuje, stanie w jej obronie i da Olszewskiemu powodu do zazdrości. Sprawdź co się wydarzy w ostatnim 4040 odcinku i zobacz ZDJĘCIA.