Pierwsza miłość, odcinek 4033: Wybory w Wadlewie przerodzą się w wojnę kobiet! Pamela i Kazanowa rozegrają własną partię - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Pamela rozwścieczona ślubem Kulasa i Anieli! Zrobi wszystko, by go zrujnować

"Pierwsza miłość" odcinek 4033 - poniedziałek, 9.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" mieszkańcy Wadlewa z niecierpliwością będą czekać na ogłoszenie wyników wyborów na nowego wójta. Emocje sięgną zenitu, bo rywalizacja między Sewerynem i Nowosiółkiem okaże się wyjątkowo zacięta. Ale nagle wszystko zejdzie na dalszy plan, gdy na pierwszy plan wysunie się cicha, ale coraz bardziej jawna wojna między Pamelą a Kazanową. Te dwie kobiety nie będą kandydować, ale to właśnie one przejmą kontrolę nad całym zamieszaniem.

Wadlewo w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" pozna wyniki wyborów!

Pamela w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie ukryje, że nie podoba jej się, jaką rolę odgrywa Kazanowa w tej kampanii. Będzie czuła, że ta sprytna i bezczelna kobieta próbuje zawłaszczyć sobie wpływy, które należą do niej. A że Pamela nie należy do tych, które łatwo odpuszczają, zacznie działać - szybko, konkretnie i bez skrupułów. I nie będzie jej interesować, że wybory dotyczą mężczyzn. Dla niej to osobista rozgrywka!

Pamela i Kazanowa zawalczą o wpływy w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie chodzi już o to, kto wygra wybory. Liczyć się będzie tylko jedno - kto ma ostatnie słowo i kto potrafi skuteczniej pociągać za sznurki. Kazanowa od dawna nie kryje się z tym, że potrafi ustawić każdego, kto stanie jej na drodze. Wie, jak manipulować ludźmi, zna wszystkie plotki i tajemnice, i dokładnie wie, gdzie uderzyć, żeby zabolało. Ale Pamela również nie zamierza się cofnąć.

Zdradzamy, że w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" między kobietami będzie wrzeć. Spojrzenia, docinki, drobne prowokacje - wszystko to szybko przerodzi się w prawdziwy pojedynek na wpływy. Co ciekawe, obie będą działać zza kulis, wykorzystując do tego mężczyzn, którzy nie do końca będą świadomi, że są pionkami w grze.