Pierwsza miłość, odcinek 4021: Kinga czy Lilka? Niezdecydowany Janek nie będzie potrafił wybrać jednej kobiety! - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4021 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń, które postawią Janka w niezwykle trudnej sytuacji. Jego żona Kinga i kochanka Lilka trafią na ten sam oddział położniczy, by niemal równocześnie urodzić dzieci. Janek będzie musiał lawirować między dwiema kobietami, próbując utrzymać swoje kłamstwa w tajemnicy. Czy uda mu się wyjść z tej sytuacji bez ujawnienia podwójnego życia?

Poród Lilki i Kingi w 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Lilka zacznie rodzić w taksówce, a kierowca Biały (Igor Paszczyk) zawiezie ją do szpitala, gdzie urodzi córeczkę Janka. Tymczasem Kinga trafi do tego samego szpitala z powodu przedwczesnych skurczy, a lekarze zdecydują, że musi pozostać na oddziale położniczym do końca ciąży. W 4020 odcinku serialu "Pierwsza miłość" los zadrwi z niewiernego mężczyzny, stawiając go w sytuacji, w której będzie musiał ukrywać swoje podwójne życie przed obiema kobietami!

Janek w 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie będzie umiał wybrać pomiędzy Kingą a Lilką

Janek w 4021 odcinku serialu "Pierwsza miłość" znajdzie się w potrzasku, próbując być przy obu kobietach jednocześnie. Z jednej strony będzie musiał wspierać Kingę, która przeżywa trudne chwile związane z porodem, z drugiej - Lilkę, która również potrzebuje jego obecności. Mężczyzna będzie zmuszony do kłamstw i ukrywania prawdy, co doprowadzi go do skraju wytrzymałości.