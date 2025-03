Pierwsza miłość, odcinek 3977: Tajemniczy Iwo odmieni życie Alana. Bandzior wprowadzi go w świat nielegalnych walk - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3977 - środa, 19.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3977 odcinku "Pierwszej miłości" tajemniczy Iwo wywróci świat zagubionego Alana do góry nogami. Kalina (Magdalena Wieczorek) i Oskar ledwo wytrzymują wybryki uzależnionego od narkotyków chłopaka, który wciąż sprawia kłopoty. Jak informowaliśmy, Kalina odbierze brata męża z ośrodka, ale nie przewidzi, że Alan wkrótce wpląta się w kolejną, skrajnie niebezpieczną sytuację.

Nowy Iwo zaproponuje Alanowi interes

W 3977 odcinku "Pierwszej miłości" widzowie po raz pierwszy zobaczą Iwa, mężczyznę, którego Alan będzie trenował. Tajemniczy znajomy szybko zauważy smykałkę chłopaka do sportu, trenowania walk i niezłej sprawności fizycznej. I właśnie w tym momencie padnie decyzja, która zmieni życie brata Oskara.

Iwo w 3977 odcinku "Pierwszej miłości" zaproponuje Alanowi biznes. Obieca mu spory zarobek, ale w zamian Alan musiałby wziąć udział w jego "przedsięwzięciach". Dopiero kolejne odcinki "Pierwszej miłości" ukażą, że chodzi o świat nielegalnych walk, obstawiania wyników i kręcenia się wśród podejrzanych osób.

Alan zgodzi się na układ z Iwem, by wyprowadzić się od Oskara

Zdradzamy, że sytuacja w domu Kaliny i Oskara w 3977 odcinku "Pierwszej miłości" będzie naprawdę napięta. Kolejne wydarzenia sprawią, że Alan długo nie zawaha się co do propozycji Iwa. Szybko zgodzi się na udział w nielegalnych walkach, w które potem zaangażuje także Kamila (Igor Paszczyk)! To dopiero początek skrajnie niebezpiecznej sytuacji. Co ciekawe, Oskar jakby na zawołanie wyczuje, że z bratem dzieje się coś dziwnego. Spróbuje dociec, co tym razem wywinie... Prawda może być okrutna.