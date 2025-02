Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3953: Pierwsza operacja Julity! Nie wszystko pójdzie zgodnie z planem i wydarzy się tragedia w szpitalu? - ZDJĘCIA

W 3953 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Julita (Dagmara Bryzek) po raz pierwszy będzie asystować przy operacji, ale czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? Czy młoda lekarka poradzi sobie z presją, czy też wydarzy się tragedia? Niestety, możemy zdradzić już teraz, że okaże się to dla niej trudniejszym przeżyciem niż mogłaby przypuszczać. Julita w 3953 odcinku serialu "Pierwsza miłość" stanie przed nie lada wyzwaniem i to bez wątpienia będzie dla niej ogromny krok w karierze medycznej, ale czy będzie na to gotowa? Koniecznie poznaj szczegóły już teraz i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.