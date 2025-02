Pierwsza miłość, odcinek 3952: Melka aresztowana! Piotrek odkryje, że to przez nią Ania zginęła, bo jest wspólniczką handlarza bronią - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3952 - środa, 12.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Aresztowanie Melki w 3952 odcinku "Pierwszej miłości" poprzedzą wydarzenia, które zaważą nie tylko na jej dalszych losach, ale także na przyszłości związku z Piotrkiem. Nie trudno się domyślić, jak policjant zareaguje, gdy odkryje straszną prawdę na temat swojej partnerki. Jak do tego dojdzie? Najpierw policja dopadnie przestępcę, który robił interesy z handlarzem bronią i Melką. A kiedy podczas przesłuchania Piotrek pokaże bandycie zdjęcie Melki, ten przyzna, że to ona jest tajemnicą wspólniczka Jewgienija.

Desperacki krok Kamila w 3951 odcinku "Pierwszej miłości"

Nie od razu Piotrek aresztuje Melkę! Dlaczego? Bo w 3951 odcinku "Pierwszej miłości" dostanie dramatyczną wiadomość od Igi (Waleria Gorobets) na temat Kamila. Tego dnia pogrążony w żałobie po śmierci Ani brat Melki zdecyduje się na desperacki krok. Pójdzie na dach jednego z wysokich budynków i będzie chciał skończyć. Na szczęście Piotrek w porę zapobiegnie tragedii.

Tymczasem Melka już w 3951 odcinku "Pierwszej miłości" znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy u niej w domu zjawi się Jewgienij z pistoletem w ręku. Zmusi wspólniczkę do dokończenia transakcji z agresywnym kupcem broni.

Melka w 3952 odcinku "Pierwszej miłości" sama wezwie policję, by dopadli Jewgienija

W tej sytuacji Melka w 3952 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie miała wyjścia. Sporo jednak zaryzykuje, bo powiadomi policję o tym, co się dzieje w jej domu. Tym samym przerwie milczenie, przyzna się do współpracy z gangsterami z Rosji. Dla Piotrka stanie się jasne, że to przez nią zginęła Ania, że to nie Kamil i jego podejrzane interesy doprowadziły do tego, że zabójca zastrzelił Anię.

Strzelanina w domu Melki w 3952 odcinku "Pierwszej miłości"! Policja ją aresztuje na oczach Piotrka

Podczas spotkania Melki z Jewgienijem w 3952 odcinku "Pierwszej miłości", Rosjanin domyśli się podstępu i wpadnie w szał. Sceny, które już teraz możemy zobaczyć w zwiastunie "Pierwszej miłości" wskazują na to, że w tym starciu Melka będzie górą, bo ona też chwyci za broń i zacznie strzelać. Zaraz potem do domu Melki wkroczy policja! Jeden z kolegów Piotrka aresztuje ją na jego oczach.

