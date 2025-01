Pierwsza miłość, odcinek 3942: Borys pogrąży Barbariana! Ewa odkryje całą prawdę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3937: Kacper usłyszy od lekarza dramatyczne wieści. To koniec sielanki po ślubie z Marysią - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3942 - środa, 29.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Karierowicz Borys pogrąży "Barbariana"? Miał wzmocnić kondycję baru, przeszkolić załogę, wprowadzić świeżość i nowe pomysły. Niestety stało się odwrotnie, a przed młodym chłopakiem najgorsze... Przyjdzie bowiem czas na rozliczenie Borysa z jego dokonań. Ewa może nieźle się zdziwić!

Coraz większe napięcie w "Barbarianie"

Już w 3942 odcinku "Pierwszej miłości" Borys znów podpadnie niezadowolonej załodze knajpy. Szczególnie Kaśka (Michał Koterski) zgłosi spore uwagi co do zaplanowanego grafika. Nie tylko on nie będzie zadowolony z organizacji Borysa, a raczej kompletnego braku przemyślanych rozwiązań.

Borys ma swoje odważne pomysły i chciał wynieść knajpę na szerokie wody, ale powoli wychodzi na jaw, że raczej nic z tego nie będzie. Nastroje wśród załogi "Barbariana" będą coraz bardziej napięte, pretensje i niezgodności narosną, a Ewa nie wie jeszcze najgorszego...

Wizyta Ewy u księgowej pogrąży Borysa?

W 3942 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa pójdzie na wizytę do księgowej, która czuwa nad rzetelnymi rozliczeniami w biznesie. To ona okaże się najlepszych źródłem do oceny starań Borysa. Przecież gdyby pomysły chłopaka się sprawdziły, bar powinien nieźle zarobić, przynieść pożądane zyski i wszystko byłoby w porządku.

Niestety Ewa nie może liczyć na przełomowe, wspaniałe wieści o wielkich przychodach... Księgowa przedstawi jej zestawienia i wtedy właśnie stanie się jasne, że dni Borysa w "Barbarianie" są raczej policzone... Chłopak będzie próbował się ratować i wyjść z opresji? To może być bardzo trudne.