Pierwsza miłość, odcinek 3940: Oświadczyny Anki i Białego! Czy tym razem zgodzi się zostać jego żoną?

Pierwsza miłość, odcinek 3931: Julita i Filip wylecą ze szpitala?! Złamią zasady, by uratować życie nieznajomego chłopaka - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3940 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Anka i Biały w 3940 odcinku serialu "Pierwsza miłość" chwilowo zajmą się opieką nad małą Marlenką. To doświadczenie sprawi, że oboje zaczną myśleć o wspólnej przyszłości i założeniu rodziny. Biały, widząc, jak dobrze radzą sobie jako opiekunowie, postanowi ponownie oświadczyć się Ance. Czy tym razem jego propozycja spotka się z pozytywną odpowiedzią?

Anka nie przyjmie oświadczyn Białego w 3940 odcinku "Pierwsza miłość"?

Anka, choć kocha Białego, w 3940 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie miała wątpliwości co do przyjęcia oświadczyn. Wcześniejsze doświadczenia i nieudane zaręczyny mogą tym razem wpłynąć na jej decyzję.

Przypomnijmy, że 3568 odcinku "Pierwszej miłości" Anka miała opuścić Polskę i wyjechać na stypendium do Anglii, co skomplikowało jej relację z Kamilem. Czy teraz zdecyduje się na stały związek, czy może obawy i niepewność wezmą górę?

Ślub Anki i Białego w serialu "Pierwsza miłość"

Relacja Anki i Kamila w serialu "Pierwsza miłość" przechodziła przez liczne próby, które wpływały na ich plany małżeńskie. W 3658 odcinku para stanęła przed trudną decyzją dotyczącą zbliżającego się ślubu, a ich wspólna przyszłość wydawała się niepewna. Dodatkowo, w 3600 odcinku, Biały przyłapał Ankę w dwuznacznej sytuacji w akademiku, co skłoniło go do rozważenia odwołania ślubu.

Mimo tych wyzwań, oboje starali się ratować swój związek, więc być może teraz rzeczywiście niebawem doczekamy się ich ślubu? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.