Pierwsza miłość, odcinek 3939: Marta i Arek zobaczą, co Mateusz zrobił z księdzem Brunem! Szokujące odkrycie w chatce pod Jasłem - ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3938: Mateusz zabije księdza Bruna? Zrobi z nim to samo, co z Martą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3939 - piątek, 24.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3939 odcinku "Pierwsza miłość" Marta i Arek nie spoczną, dopóki nie dotrą do chatki pod Jasłem. To miejsce już wcześniej wzbudzało podejrzenia, ale teraz stanie się kluczowym punktem ich śledztwa. Po ucieczce Emilki i pierwszych dowodach na działalność Mateusza, para postanowi sprawdzić każdy trop, by dowiedzieć się, co tak naprawdę wydarzyło się w tej przerażającej chacie. Nie będą jednak gotowi na to, co tam znajdą...

Chatka pod Jasłem stanie się dla nich miejscem pełnym grozy i emocji, a atmosfera, jaką tam zastaną, przywiedzie na myśl sceny rodem z horroru. W 3939 odcinku "Pierwsza miłość" Marta przeżyje chwile grozy, gdy w chacie odkryją ślady pozostawione przez Mateusza. Czy znajdą kolejne dowody na jego psychopatyczne działania?

Przerażające odkrycie Marty i Arka w 3939 odcinku "Pierwszej miłości" - Dowody na kolejne porwania!

Marta i Arek w 3939 odcinku "Pierwsza miłość" natkną się na coś, co zupełnie wywróci ich świat do góry nogami. W chacie znajdą nie tylko przedmioty osobiste Mateusza, ale także dowody, które wskażą na kolejne potencjalne ofiary, a mowa oczywiście księdzu Brunie (Konrad Jałowiec). Wszystko to potwierdzi, że Mateusz nie zamierza przestać. Jego plany okażą się jeszcze bardziej makabryczne, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

Największy szok przeżyje Marta, która zda sobie sprawę, że znów mogła być jedną z ofiar Mateusza. Dowody zebrane w 3939 odcinku "Pierwsza miłość" wskażą, że psychopata działa z premedytacją. Czy Marta i Arek zdecydują się na współpracę z policją, czy wezmą sprawy w swoje ręce i uratują Bruna zanim będzie za późno?

Czy Mateusz w 3939 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zabije księdza Bruna?

W 3939 odcinku "Pierwszej miłości" tropy prowadzące do Mateusza skierują Martę i Arka do starej chaty pod Jasłem. To miejsce, które dla niej i Emilki kiedyś stało się koszmarem. Tymczasem ksiądz Bruno, porwany przez szaleńczego Mateusza, znajdzie się w strasznej sytuacji... będzie on związany i zamknięty w piwnicy, całkowicie zdany na łaskę oprawcy. Marta, ścigając Mateusza, zacznie wyobrażać sobie najgorsze, co ten szaleniec może zrobić jej przyjacielowi? Myśl o cierpieniu Bruna doda jej determinacji, by jak najszybciej zakończyć ten dramat. Czy to się uda? Dowiemy się już niebawem!