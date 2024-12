Pierwsza miłość, odcinek 3920: Lucynka i Maurycy uratują swoje fikcyjne małżeństwo! Terapia dla par będzie rozwiązaniem - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3920: Karol umrze po oskarżeniach o zabójstwo Ewy? To go zniszczy! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3920 - poniedziałek, 23.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3920 odcinku "Pierwszej miłości" Halinka nie pozwoli, by Maurycy i Lucynka dalej udawali, że wszystko jest w porządku. Zdecydowanie zainterweniuje i zmusi ich do zapisania się na terapię małżeńską, twierdząc, że to ostatnia szansa na ratowanie rodziny, a przede wszystkim dobra małej Lusi (Kaja Ośnicka). Lucynka i Maurycy, choć niechętnie, pójdą na spotkanie z terapeutką, gdzie nie od razu będą chcieli wyznać całą prawdę o ich relacji. Atmosfera będzie napięta, ale Halinka będzie przekonana, że to pierwszy krok do poprawy.

Halinka wyślę Maurycego i Lucynkę na terapię małżeńską w 3920 odcinku "Pierwsza miłość"

Podczas sesji w 3920 odcinku "Pierwszej miłości" terapeutka zaskoczy Lucynkę i Maurycego nietypowym podejściem. Nie będzie analizować ich przeszłości, ale zaproponuje zadanie, które wymaga od nich współpracy i wzajemnego zrozumienia. Zadanie domowe okaże się większym wyzwaniem, niż się spodziewali, ale będzie też okazją do spojrzenia na siebie w nowym świetle. Czy będą w stanie sprostać temu wyzwaniu i dostrzec w sobie coś więcej niż wady?

"Pierwsza miłość". Lucynka i Maurycy zostaną małżeństwem?

W 3920 odcinku "Pierwszej miłości" Lucynka i Maurycy zmienią swoje podejście do relacji. Choć na początku sceptyczni, z czasem zaczną się otwierać i dostrzegać, że nawet fikcyjne małżeństwo może mieć solidne podstawy, jeśli tylko dadzą sobie szansę. Zadanie od terapeutki zmusi ich do współpracy, co może być pierwszym krokiem do odbudowy ich relacji. Czy wspólne starania przyniosą oczekiwane rezultaty?

W 3920 odcinku "Pierwszej miłości" emocje sięgną zenitu, gdy Maurycy i Lucynka spróbują odnaleźć wspólny język. Ich fikcyjne małżeństwo będzie miało szansę na przemianę, ale czy uda im się uratować to, co wydaje się niemożliwe do naprawienia? Przekonamy się już niedługo!