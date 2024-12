Pierwsza miłość, odcinek 3914: Maja rozkocha w sobie Maurycego? Nie przewidzi układów lekarki w We-Med - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3914 - wtorek, 13.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3914 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do spotkania Mai z załogą We-Med. To pierwszy raz, kiedy widzowie zobaczą nową panią doktor. Nie pojawi się w klinice bez przyczyny, bo to właśnie m.in. dla niej Marysia (Aneta Zając) z Grażyną (Grażyna Wolszczak) zorganizują konferencję otwarcia oddziału pediatrycznego. Domańska z Wekslerową staną na głowie, by wszystko przebiegło sprawnie i poprawnie. Niestety nie przewidzą, że czeka je niemały skandal. Co na to nowa lekarka? Sama będzie uwiązana w tajemniczy układ z Grażyną... Jeszcze nie wiadomo jednak, co dokładnie łączy obie kobiety.

Maurycy zauroczony Mają

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" rozwinie się kolejna znajomość, która ma zadatki na coś więcej. Mowa o Maurycym i Mai, którzy znajdą wspólny język i zaczną spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Mężczyzna z chęcią wprowadzi nową koleżankę w pracę w We-Med, ale nie ma co się oszukiwać, że relacja stanie tylko na stopie zawodowej.

Mało tego, już w 3914 odcinku "Pierwszej miłości" Maurycy wypląta się z fikcyjnego małżeństwa z Lucynką. Przypomnijmy, że związek był układem powstałym dla dobra Lusi (Kaja Ośnicka). Wspólne mieszkanie, udawanie pary, wspólnych celów i obowiązków, naprawdę zmęczy obie strony. To już pewne, że Maurycy stanie się oficjalnie wolny, bez udawania.

Maja i Maurycy będą razem w "Pierwszej miłości"?

Maja nie pojawi się w We-Med przez przypadek. Nie są jasne jej powiązania z Grażyną, ale to oczywiste, że ta postać zaskoczy. Czy Maurycy może ufać nowej koleżance z pracy? Nieco szalonej i pomysłowej? Wkrótce w "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, czy Maja to nowa miłość dla Maurycego, a może prawdziwe kłopoty w życiu mężczyzny.