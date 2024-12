Pierwsza miłość, odcinek 3913: Marta i Bruno pobici! Napadną na nich w ciemnej kamienicy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3913 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3913 odcinku "Pierwszej miłości" Marta zaangażuje się w pomoc Brunonowi. Nikt nie przewidzi, jakie konsekwencje będzie niosła nowa przyjaźń kobiety z księdzem. Okaże się bowiem, że Bruno to bardzo zaangażowany w sprawy swoich podopiecznych duchowny, który wpędzi się w kłopoty. Nie tylko siebie zresztą, bo kiedy Marta w 3913 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy o zaginięciu Mariusza, od razu zgłosi swoją chęć pomocy. Nie wie jeszcze, w co się pakuje.

Poszukiwania podopiecznego skończą się tragicznie

Marta z Brunonem na poważnie zajmą się sprawą zaginięcia Mariusza, ale w 3913 odcinku "Pierwszej miłości" szybko wyjdzie na jaw, że sytuacja jest poważna. Pewne tropy zaprowadzą przyjaciół do obskurnej kamienicy, gdzie dojdzie do szokujących wydarzeń! Marta z Brunonem znajdą się w poważnych tarapatach, a zza rogu wyjdą niebezpieczni mężczyźni, którzy "przypilnują" swojego terytorium. Od słowa do słowa dojdzie do przepychanek...

Bójka w kamienicy w 3913 odcinku "Pierwszej miłości"

Marta spróbuje uspokoić napastników, ale to na nic. Jeden z mężczyzn posunie się stanowczo za daleko i rozbije księdzu butelkę na głowie! Bruno padnie na ziemię i przez chwilę nie będzie nawet wiadomo, czy przeżyje atak. Na szczęście wydaje się, że duchowny z tego wyjdzie. Marta zobaczy na własne oczy, że sytuacja jest poważna.

Czy złoczyńców spotka sprawiedliwość, a Marta z księdzem wyjdą cało ze starcia z osiłkami? Tego dowiemy się już niebawem, z kolejnych odcinków "Pierwszej miłości".