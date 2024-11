Pierwsza miłość, odcinek 3911: Wielki powrót Artura do Wrocławia! Będzie zmuszony porzucić życie w Wadlewie przez pracę? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3911 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3911 odcinku "Pierwsza miłość" Artur odbierze telefon, który zmusi go do podjęcia kluczowych decyzji. Po okresie spokoju w Wadlewie, gdzie udało mu się nawiązać nowe znajomości i odetchnąć od miejskiego zgiełku, Artur nie będzie mógł dłużej ignorować problemów w Wrocławiu. Karol Weksler zadzwoni w stanie paniki, prosząc o pomoc.

Firma stanie na krawędzi, a Artur, jako współwłaściciel, będzie musiał interweniować. W 3911 odcinku "Pierwsza miłość" przyjedzie do miasta, by ocenić sytuację. Czy lojalność wobec wspólnika i lata pracy skłonią go do rezygnacji z życia w Wadlewie?

Artur wróci do Wrocławia w 3911 odcinku "Pierwsza miłość". Weksler będzie pilnie go potrzebował

W 3911 odcinku "Pierwsza miłość" Artur zostanie zmuszony do szybkiego powrotu do Wrocławia. Karol Weksler, zdesperowany i zmagający się z poważnymi problemami, zadzwoni do niego z prośbą o natychmiastową pomoc. Artur, choć zżyty z Wadlewem, nie będzie w stanie zignorować sytuacji i postanowi wesprzeć wspólnika.

Dramatyczny poród Doroty w 3911 odcinku "Pierwsza miłość"! Czy Artur zdąży wrócić?

Jakby tego było mało, w 3911 odcinku "Pierwsza miłość" Dorota zacznie rodzić. Skurcze przyjdą nagle, w momencie, gdy Artur będzie zmuszony opuścić Wadlewo. Dorota, zdana na siebie i lokalnych mieszkańców, będzie musiała zmierzyć się z tym wyzwaniem bez wsparcia. Czy Artur podejmie ryzyko i zdecyduje się zostać, mimo nacisków Karola?