Pierwsza miłość, odcinek 3905: Skandal w fabryce Emilki. Dominika wywoła strajk i zwolnienia - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3905 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3905 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka pożałuje, że da Dominice pokierować biznesem. Nie będzie w stanie wszystkiego dopilnować, a pod jej nieobecność wybuchnie prawdziwy skandal. I to właśnie przez siostrę bliźniaczkę Marysi, która nie przeżyje tygodnia bez knucia.

Dominika zniszczy partię produktu w fabryce Emilki

Dominika z premedytacją zniszczy całą partię produktu na hali produkcyjnej. Będzie to miało związek z zemstą na jednej z pracownic. Siostra Marysi łatwo zdobywa wrogów i nie każdy zgadza się z jej zdaniem. Często wywołuje kontrowersje i skandale. Emilka doskonale wie, jaka potrafi być Dominika, ale do głowy jej nie przyjdzie, że kobieta naprawdę zniszczy linię produkcyjną tylko po to, by odegrać się na nieprzychylnej współpracownicy.

zachowanie Dominiki wywoła skandal w 3905 odcinku "Pierwszej miłości", a pracownica, której postara się uprzykrzyć życie, złoży wypowiedzenie. To także nie przebiegnie bez echa, bo pozostałe pracownice zaczną strajkować. Staną za koleżanką, a w fabryce rozpocznie się głośne nawoływanie do sprawiedliwości.

Fabryka zanotuje duże straty w 3905 odcinku "Pierwszej miłości"

Kolejne problemy z pracownicami i nie tylko spowodują to, iż fabryka w Wadlewie zanotuje straty. Emilka nie będzie właściwie wiedziała, co ma robić. Nad Dominiką zbiorą się czarne chmury, ale jak zwykle nie wyciągnie poprawnych wniosków ze swoich błędów.

Mało tego, w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" Dominika zacznie namawiać Edwarda (Marek Siudym) do zainwestowania w fabrykę. Ma w tym ukryty cel, bo chciałaby potem, aby ojciec przepisał na nią udziały. Nie wie jednak, że jej pomysł ma way i istnieją także inne osoby chętne na to, by namieszać.