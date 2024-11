Pierwsza miłość, odcinek 3897: Filip i Julita zaczną wspólne praktyki w We-Med. Iga padnie z zazdrości - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3896: Melka na skraju bankructwa! Straci pieniądze i zacznie oddawać swoje rzeczy do lombardu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3897 - środa, 20.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3897 odcinku "Pierwszej miłości" Julita i Filip zrobią poważny krok ku karierze lekarzy. Studia to jedno, ale potrzebna jest także praktyka. Zdeterminowani uczniowie rozpoczną staż w We-Med, gdzie mają zdobyć ważne doświadczenie pod okiem specjalistów. Nie ma co się łudzić, że praktyki odbędą się bez szokujących zwrotów akcji i niespodzianek. W klinice Grażyny (Grażyna Wolszczak) nigdy nikt nie narzeka na nudę.

Iga zazdrosna o wspólny staż Filipa z Julitą

Rozpoczęcie praktyk w We-Med wpłynie na wciąż pogarszającą się sytuację w związku Igi i młodego Wenerskiego. Młodzi są o siebie zazdrośni, nie mają już tyle czasu co kiedyś i wciąż powstają nowe spory. Cała sprawa nakręciła się od momentu nowej znajomości atrakcyjnej stewardessy z pilotem Cezarym (Jakub Kwaśniewicz). Filip nie może znieść widoku ukochanej przy przystojnym, wpływowym i doświadczonym Duraju. Sam czuje się gorszy, bo dopiero pracuje nad tym, by zostać lekarzem i również wywoływać dumę w partnerce. Jego zazdrość względem Cezarego wymyka się spod kontroli, a wieczne kłótnie raczej nie ustaną.

Tym bardziej, że w związku Igi i Filipa dojdzie do kolejnych pretensji. Już w 3897 odcinku "Pierwszej miłości" to córka Pauliny (Jowita Budnik) padnie z zazdrości, kiedy ukochany zacznie wspólne praktyki z szaloną Julitą. Wie dobrze, że ponowne zbliżenie młodego Wenerskiego do cwanej dziewczyny może zakończyć się bardzo kiepsko.

Filip z Julitą dostaną niezłą szkołę w We-Med

O tym, że w We-Med sporo się dzieje, nie trzeba nikogo przekonywać. Start praktyk młodych studentów zbiegnie się w czasie z ciekawymi wydarzeniami w klinice. Chodzi m.in. o pojawienie się pewnego lekarza, który zjawi się w placówce z powodu Marysi (Aneta Zając). Nie ma mowy o braku zamieszania.