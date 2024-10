Pierwsza miłość, odcinek 3892: Śmierć Mateusza?! Ucieczka psychopaty zakończy się tragicznie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3892 - środa, 13.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3892 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz zginie?! Przed widzami szokujący finał pościgu za kryminalistą, który wciąż wymyka się od odpowiedzialności. Tym razem znalazł swoje miejsce w Wadlewie, gdzie bacznie obserwuje działania mieszkańców, którzy starają się chronić Emilkę i małego Norberta. Po araku na Śmiałka okaże się jasne, że prześladowca niewiele robi sobie z pościgów policji. Znów przechytrzy wszystkich i ucieknie. Czy jego dni są policzone, a historia zakończy się w najgorszy dla niego sposób?

Mateusz osaczony przez policję. Znów sprytnie ich wykiwa

Mimo policyjnej obławy psychol Mateusz znów zatriumfuje. Funkcjonariusze namierzą kryminalistę, zresztą przy dużym zaangażowaniu Piotrka i Arka. Wszyscy bliscy Emilki chcą schwytać mężczyznę. To jednak nie jest oczywiste, bo nawet przy okazji zapolowania na niebezpiecznego psychola, coś znów pójdzie nie tak.

Okrążenie Mateusza będzie zwiastowało jego koniec, ale nagle nastąpi szybki zwrot akcji. Mężczyzna kolejny raz pokaże, że "jest górą"?

Śmierć Mateusza z "Pierwszej miłości"?

Zdradzamy, że już w 3892 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, że Mateusz nie miał tyle szczęście co zwykle. Mimo ucieczki od otaczającej go policji, tym razem jego wymysły zakończą się tragicznie. Czy chodzi o śmierć tego bohatera w "Pierwszej miłości"? Emilka z Martą (Honorata Witańska) mogą spać spokojnie? Tego do końca nie wiadomo...