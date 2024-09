Pierwsza miłość, odcinek 3860: Borys aresztowany?! Przekręty z suplementami wreszcie spotkają się z karą - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 3861: Śmierć Adama we własnym domu?! Biernacki padnie zakrwawiony po ataku Laury - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3860 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3860 odcinku "Pierwszej miłości" Borys dostanie nauczkę za wszystkie dziwne, ryzykowne pomysły, które przyszły mu do głowy. Od dłuższego czasu próbuje handlować suplementami, które niby działają cuda, a tak naprawdę nie są w żaden sposób sprawdzane. Chłopakowi nie zależy na zrewolucjonizowaniu rynku, a po prostu chce szybko i dużo zarobić. Zresztą nie pierwszy raz jego chciwość i zachłanność wiążą się z konsekwencjami, których tak bardzo próbuje uniknąć. Borys dał popis jako kłamliwy asystent Grażyny (Grażyna Wolszczak), którą rozkochał do własnych celów. Szkoda tylko, że w przypadku zamieszania z suplementami, do sprawy zamieszał kradzież tożsamości Filipa oraz naiwność Julity.

Ostra wpadka Borysa z suplementami. Tym razem przesadzi

Plan Borysa z wcielaniem się w syna Wenerskiego (Przemysław Sadowski) nawet się udawał. Przekonywał m.in. znajomą Jakuba, by pomogła mu z biznesem. Udawał Filipa bez zająknięcia, tym bardziej, że panowie są do siebie trochę podobni. Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach serialu nie wszystko pójdzie po myśli oszusta.

Już w 3859 odcinku "Pierwszej miłości" Filip spotka się z Julitą, ale ona dobrze odegra swoją rolę. Chłopak uzna, że jednak nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo ze strony przyjaciół. Znów spróbuje uśpić czujność Julity i uzna, że załatwił sprawę.

Aresztowanie Borysa w 3860 odcinku "Pierwszej miłości"?

Dopiero w 3860 odcinku "Pierwszej miłości" świat Borysa legnie w gruzach. Niczego nieświadomy, wystrojony i pachnący "biznesmen" będzie siedział sobie przy stoliku, kiedy to znienacka pojawią się śledczy. Ubrani po cywilnemu mężczyźni szybko udowodnią, że przyszli do Borysa w konkretnym celu. Chłopak poderwie się na równe nogi, będzie chciał kluczyć, tłumaczyć i najlepiej uciec, ale funkcjonariusze nie dadzą mu takiej szansy. Czy Borys z "Pierwszej miłości" pójdzie siedzieć za kraty? Tym razem może nie dać rady się wywinąć.