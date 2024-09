Pierwsza miłość, odcinek 3859: Julita zniszczy Borysa jego własną bronią? Ona i Wenerski ugadają się za plecami oszusta - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3859 - środa, 25.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Julita spotka się z Borysem w 3859 odcinku "Pierwszej miłości", a sam finał spotkania mocno chłopaka zaskoczy. Cwany oszust będzie przekonany, że znajomi knują za jego plecami. Sprzedaż podejrzanych suplementów, podszywanie się za młodego Wenerskiego wreszcie spota się z surową karą?

Julita uśpi czujność Borysa w 3859 odcinku "Pierwszej miłości"?

Zarówno Borys, jak i Julita, to dwie postaci w "Pierwszej miłości", które lubią mącić. Młodzi, ambitni, ale niestety niezbyt skorzy do uczciwej pracy, co często wiąże się z dużymi kłopotami. Póki co Borysowi udaje się lawirować między faktami i podszywać się za Filipa, by zdobywać zainteresowanie ważnych osobistości w świecie medycyny. Chłopak wie, że podoba się kobietom, także tym starszym i umie wykorzystać urok osobisty. Nie ma jednak pojęcia, iż niedługo jego działania mogą przysporzyć mu poważnych kłopotów.

Julita i Borys spotkają się w 3859 odcinku "Pierwszej miłości", ale co z tego wyniknie? Młody oszust będzie niemal przekonany, że znajomi knują za jego plecami... Tymczasem on sam ma przecież sporo na sumieniu. Julita uśpi czujność "biznesmena"?

Julita i Filip przechytrzą Borysa?

Zdradzamy, że wkrótce w "Pierwszej miłości" Borysowi zrzednie mina. Jego biznesy, kłamstwa i manipulacje ujrzą światło dzienne. Tym razem może nie być odwrotu. Do chłopaka przyczepią się śledczy, którzy odpowiednio sobie z nim porozmawiają.