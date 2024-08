Pierwsza miłość, odcinek 3849: Zdrada Dominiki ze Stachem! Malwina będzie pewna, że siostra Marysi odbiła jej partnera

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3849 - środa, 11.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3849 odcinku "Pierwszej miłości" Malwina będzie pewna, że Stach zdradził ją z Dominiką. Trzeba przyznać, że kobieta od dawna nie umie sobie poradzić ze znajomością partnera z siostrą Marysi. Co prawda, w poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" nie przekroczyli granicy, aczkolwiek nie można też powiedzieć, iż nie wzbudzali w Malwinie zazdrości...

Dominika często wpadała do Wadlewa po poradę, szczególnie w sytuacjach, w których nie dawała rady dogadać się z Emilem. Mowa o ślubie jest niby od dłuższego czasu, ale para ma swoje problemy i rozterki. Póki co, nie stanęli na ślubnym kobiercu i nie wiadomo nawet, czy w ogóle do tego dojdzie!

Malwina odkryje zdradę Stacha w 3849 odcinku "Pierwszej miłości"

Nowy sezon hitu Polsatu dostarczy widzom wiele wrażeń. Także w związku z wahaniami miłosnymi Dominiki. Już w 3849 odcinku "Pierwszej miłości" Malwina będzie przekonana, że Stach ją zdradził! Skąd taki wniosek? Dotrą do niej informacje o tym, że "to, co między nimi zaszło, było jednorazową przygodą". Nietrudno wysnuć więc wniosek, że chodzi o wspólną noc...

Dominika zdradzi Emila, a ślubu nie będzie?

Jeśli faktycznie dojdzie do zdrady w "Pierwszej miłości" po wakacjach, Malwina na pewno nie odpuści. Zdradzamy, że uprze się na całego, by "dokopać" rywalce za "odbicie" partnera. Długo podejrzewała, że cwana siostra bliźniaczka Marysi ma nieprzyjemne, podejrzane zapędy, ale cały czas broniła swojego uczucia do Stacha. Myślała chyba, że nic ich nie złamie... Do czasu.