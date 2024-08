Pierwsza miłość, odcinek 3848: Przerażająca tajemnica Białego wyjdzie na jaw! Anka w ogóle nie znała swojego chłopaka?

"Pierwsza miłość" odcinek 3848 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3848 odcinku "Pierwszej miłości" Anka, wykazując się troską i empatią, namówi Białego, aby odwiedził swoją schorowaną ciotkę, która przebywa w szpitalu. Kobieta, będąc w ciężkim stanie zdrowia, poprosi parę o przysługę, a mianowicie zechce, aby zabrali z jej mieszkania kilka osobistych rzeczy. Anka, nie przeczuwając, co ją czeka, bez wahania zgodzi się pomóc. To, co ma być jednak zwykłą, niewinną wizytą, przerodzi się w prawdziwy koszmar. W mieszkaniu ciotki młoda kobieta natrafi na coś, co wywróci jej życie do góry nogami i sprawi, że Anka poczuje, że kompletnie nie zna Białego!

Anka pozna sekret Białego? Szokujące odkrycie w mieszkaniu ciotki!

Kiedy Anka i Biały odwiedzą mieszkanie ciotki w poszukiwaniu rzeczy, o które prosiła starsza kobieta, natrafią na coś, co zmrozi krew w żyłach dziewczyny. To przypadkowe odkrycie zmieni wszystko, co do tej pory wiedziała o Białym. W 3848 odcinku "Pierwszej miłości" tajemnica, którą skrywał jej chłopak, w końcu wyjdzie na jaw. Czy okaże się, że człowiek, z którym Anka związała swoje życie, nie jest tym, za kogo się podawał? Czy to odkrycie przekreśli wszystko, co ich łączyło?

W 3848 odcinku "Pierwszej miłości" Anka zmuszona będzie zmierzyć się z brutalną prawdą o swoim chłopaku. Czy Biały ukrywał coś, co teraz, kiedy tajemnica w końcu została odkryta, nie pozwoli im na dalsze wspólne życie? Anka zacznie kwestionować każdy aspekt swojej relacji z Białym. W głowie młodej kobiety zaczną rodzić się różne pytania, jednak odpowiedzi na nie przyniosą dopiero kolejne odcinki nowego sezonu "Pierwszej miłości"!

Przyszłość związku Anki i Białego pod znakiem zapytania

Odkrycie tajemnicy przez Ankę w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" postawi ich związek na krawędzi. Córka Laury (Katarzyna Maciąg) stanie przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu...Czy będzie w stanie wybaczyć Białemu i zrozumie jego motywy, czy może tajemnica, którą odkryje, przekreśli wszystko, co do tej pory budowali? Tego z pewnością dowiemy się już wkrótce!