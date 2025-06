Pierwsza miłość. Mateusz oświadczy się Teresie! Ślub z matką Kingi będzie przepustką z więzienia? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Tak w nowym sezonie "Pierwszej miłości" Mateusz przeciągnie Teresę na swoją stronę!

Oświadczyny Mateusza Stika w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach to część planu psychopaty jak z pomocą Teresy wydostać się z więzienia, odzyskać wolność! Chociaż nieobliczalny morderca został skazany na długą odsiadkę, to zanim znów trafił za kratki, po tym jak Bruno go brutalnie pobił i wywiózł do chaty pod Jasłem, zdążył jeszcze poznać Teresę Żukowską na zajęciach jogi w parku i oczarować spragnioną miłosnych uniesień matkę Kingi.

W następnym sezonie "Pierwszej miłości" nastąpi ciąg dalszy niebezpiecznej znajomości Teresy z Mateuszem. Naiwna kobieta pozwoli na to, żeby psychopata manipulował nią coraz bardziej, a ich relacja wymknie się jej spod kontroli. Matka Kingo zdoła ukryć przed całą rodziną, że spotyka się ze Stikiem, że chodzi do niego na widzenia.

Tylko Marta wie, że Teresa spotka się z psycholem Mateuszem

Do tej pory prawdę zna tylko Marta (Honorata Witańska), której Teresa wmówiła, że chodzi tylko o napisanie książki o Mateuszu, by ostrzec inne potencjalne ofiary, żeby nikt więcej nie wpadł w ręce takiego potwora. Ale omotana Żukowska nie przyznała się Marcie, jak Stik na nią działa, jak powoli ją w sobie rozkochuje.

W nowych odcinkach "Pierwszej miłości" Teresa będzie pod jeszcze większym wpływem Mateusza, którego tajemnice tak bardzo chce poznać. Aż wreszcie Stik wyjawi jednemu z kolegów z celi, do czego jest mu potrzebna Teresa. Dzięki niej może wyjść z więzienia!

Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach ujawnił, jak Mateusz zaproponuje Teresie ślub!

Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach odsłonił fragment jednej sceny z odcinka we wrześniu, w której Mateusza oświadczy się Teresie. Czarujący psychopata będzie doskonale wiedział, co naiwna matka Kingi chce od niego usłyszeć. Co mu odpowie na propozycję ślubu? To się wyjaśni dopiero w kolejnych odcinkach serialu.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Poród Kingi, walka Kamila o życie Angeliki. Tak się zacznie nowy sezon

- Chce się przytulić, być blisko ciebie... Możesz zostać moją żoną... - powie Mateusz.