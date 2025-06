Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Fani wybrali najgorętszy wątek sezonu. To jeszcze nie koniec

W minionym sezonie serialu „Pierwsza miłość” wręcz roiło się od gorących wątków, szokujących zwrotów akcji i niespodziewanych rozwiązań. Kilka kultowych już par mocno zaskoczyło, bo czasem decyzje bohaterów lub niespodzianki od losu sprawiają, że sami widzowie nie dowierzają w to, co widzą! Fani weszli w dyskusję na Instagramie, gdzie zapytano o najgorętszą parę sezonu. To na pewno nie koniec, a początek tego, co wydarzy się w „Pierwszej miłości” po wakacjach!