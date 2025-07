Pierwsza miłość. Dominika i Karma w akcji! Ten duet nie daruje Marysi! - ZDJĘCIA

Dominika i Karma – duet nie do zatrzymania! Kogo teraz zniszczą?

Z nowego zdjęcia opublikowanego na Instagramie Anety Zając można wyczytać więcej, niż się pozornie wydaje. Stylizacja Dominiki – czarny, rockowy strój, mocny makijaż i pewna siebie postawa – mówi sama za siebie. U jej boku pojawia się Karma – nieznana dotąd bohaterka serialu, której ekstrawagancki wygląd zwiastuje kłopoty. Jej spojrzenie, styl i postawa aż krzyczą, że nie cofnie się przed niczym. Fani "Pierwszej miłości" są już pewni, że obie kobiety zawarły pakt i ich głównym celem jest jedna osoba – Marysia.

Co łączy Dominikę i Karmę? Czy wspólna zemsta na siostrze? A może pieniądze? Patrząc na przeszłość Dominiki, wszystko wskazuje na to drugie – chciwa, bezczelna, wiecznie kombinująca bliźniaczka Marysi znów zacznie walkę o to, co jej się rzekomo należy. Karma natomiast wydaje się idealną wspólniczką – z chłodnym spojrzeniem i wyraźną aurą femme fatale może poprowadzić nowy, mroczny plan do końca.

Marysia w potrzasku w nowym sezonie „Pierwszej miłości”. To wpłynie też na Kacpra?

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące odcinki przyniosą ogromne zmiany w życiu Marysi i Kacpra (Damian Kulec). Dominika nie zapomniała o swojej siostrze i wciąż ma do niej żal o dawne porachunki. Teraz, wzmocniona sojuszem z tajemniczą Karmą, będzie jeszcze bardziej nieprzewidywalna. Można się spodziewać, że powróci chęć przejęcia kontroli nad firmą kosmetyczną w Wadlewie, a może nawet i życiem osobistym Marysi. Jedno jest pewne – spokój Marysi już się skończył.

Fani nie kryją podekscytowania: „Będzie się działo 🔥” – napisał jeden z obserwatorów.

Na co Aneta Zając odpowiedziała z uśmiechem, dając do zrozumienia, że faktycznie, wiele się wydarzy. To tylko podsyciło napięcie wokół powrotu Dominiki i debiutu Karmy.

Czy Karma i Dominika zniszczą Marysię? Czy Marysia znajdzie sposób, by obronić swoje życie i bliskich? Odpowiedzi poznamy już jesienią w nowych odcinkach "Pierwszej miłości". Jedno jest pewne – z takim duetem nie będzie łatwo!