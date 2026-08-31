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Ostatnio w „Na Wspólnej” wszystko kręciło się wokół dramatycznych poszukiwań uprowadzonej Basi. Policja wzięła podejrzanych pod obserwację, a zdesperowany Smolny wprost zagroził Janowi Rybie, że go zabije, jeśli Basi stanie się krzywda. W szpitalu policjanci zatrzymali agresywnego partnera jednej z pacjentek. Mężczyzna wpadł w pułapkę, którą na niego zastawili. U Kalskich też zrobiło się nerwowo, kiedy żona Grega powiedziała mu, że rozbiła samochód. A profesor Agier musiała w końcu przyjąć do wiadomości bolesną prawdę o kłamstwach ludzi, którym ufała. Czy to wszystko skończy się tragedią?
Na Wspólnej odc. 4273 - streszczenie
W 4273. odcinku Kalski traci panowanie nad sobą i rzuca się na żonę przez uszkodzony samochód. Kobieta szuka pomocy u Weroniki. Podczas spaceru z Roztocką przyznaje, że jest całkowicie zależna od męża i musi prosić go nawet o drobiazgi. Gdy wraca do domu, Greg nie wpuszcza jej do mieszkania. Tymczasem Krzysztof Smolny nie śpi i nie je. Kiedy Iga mówi mu, że w parku znaleziono zwłoki kobiety, Smolny rusza na miejsce i jedzie za radiowozem. U Włodka robi się naprawdę ciężko. Mężczyzna przyznaje, że nie potrafi dalej prowadzić baru, bo wszystko przypomina mu Marysię. Na szczęście w kawiarni spotyka Dorotę, poznaną w samolocie. Ta rozmowa wyraźnie stawia go na nogi, choć tylko na chwilę.
Na Wspólnej odc. 4273 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Widzowie z niecierpliwością czekają na ciąg dalszy historii Smolnego i Ziębów. Serial leci regularnie, więc losy bohaterów można śledzić kilka razy w tygodniu. Nowy odcinek przyniesie kolejne odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi. Odcinek 4273 zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Transmisja odbędzie się na kanale TVN o godzinie 20:15.
Na Wspólnej - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych seriali obyczajowych w Polsce i od lat przyciąga przed ekrany wielu widzów. Serial pokazuje codzienność mieszkańców warszawskiej ulicy i ich zawodowe problemy oraz rodzinne zawirowania. Są tu i radosne momenty, i mocne dramaty, które zmieniają życie bohaterów. Przez lata na planie pojawiło się wielu znanych aktorów, którzy zostawili po sobie wyraziste role. W obsadzie tego serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)