Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4273

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-08-31 8:35

W 4273. odcinku „Na Wspólnej” emocje sięgną zenitu, a kilka wątków naraz wyraźnie przyspieszy. Krzysztof Smolny coraz gorzej znosi zaginięcie żony i jest już na granicy wytrzymałości. Tymczasem Włodzimierz Zięba poznaje kobietę, która choć na moment potrafi odciągnąć go od żałoby. Coraz gorzej jest też u Kalskich, bo w domu znów dochodzi do przemocy.

Ostatnio w „Na Wspólnej” wszystko kręciło się wokół dramatycznych poszukiwań uprowadzonej Basi. Policja wzięła podejrzanych pod obserwację, a zdesperowany Smolny wprost zagroził Janowi Rybie, że go zabije, jeśli Basi stanie się krzywda. W szpitalu policjanci zatrzymali agresywnego partnera jednej z pacjentek. Mężczyzna wpadł w pułapkę, którą na niego zastawili. U Kalskich też zrobiło się nerwowo, kiedy żona Grega powiedziała mu, że rozbiła samochód. A profesor Agier musiała w końcu przyjąć do wiadomości bolesną prawdę o kłamstwach ludzi, którym ufała. Czy to wszystko skończy się tragedią?

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Na Wspólnej odc. 4273 - streszczenie

W 4273. odcinku Kalski traci panowanie nad sobą i rzuca się na żonę przez uszkodzony samochód. Kobieta szuka pomocy u Weroniki. Podczas spaceru z Roztocką przyznaje, że jest całkowicie zależna od męża i musi prosić go nawet o drobiazgi. Gdy wraca do domu, Greg nie wpuszcza jej do mieszkania. Tymczasem Krzysztof Smolny nie śpi i nie je. Kiedy Iga mówi mu, że w parku znaleziono zwłoki kobiety, Smolny rusza na miejsce i jedzie za radiowozem. U Włodka robi się naprawdę ciężko. Mężczyzna przyznaje, że nie potrafi dalej prowadzić baru, bo wszystko przypomina mu Marysię. Na szczęście w kawiarni spotyka Dorotę, poznaną w samolocie. Ta rozmowa wyraźnie stawia go na nogi, choć tylko na chwilę.

Na Wspólnej odc. 4273 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie z niecierpliwością czekają na ciąg dalszy historii Smolnego i Ziębów. Serial leci regularnie, więc losy bohaterów można śledzić kilka razy w tygodniu. Nowy odcinek przyniesie kolejne odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi. Odcinek 4273 zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Transmisja odbędzie się na kanale TVN o godzinie 20:15.

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Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych seriali obyczajowych w Polsce i od lat przyciąga przed ekrany wielu widzów. Serial pokazuje codzienność mieszkańców warszawskiej ulicy i ich zawodowe problemy oraz rodzinne zawirowania. Są tu i radosne momenty, i mocne dramaty, które zmieniają życie bohaterów. Przez lata na planie pojawiło się wielu znanych aktorów, którzy zostawili po sobie wyraziste role. W obsadzie tego serialu występują:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
  • Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
  • Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
  • Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
  • Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
  • Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)
Kobieta w kołnierzu ortopedycznym siedzi pod ścianą. O dramacie w Na Wspólnej przeczytasz na SE Superseriale.
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