Ostatnio w „Na Wspólnej” wszystko kręciło się wokół dramatycznych poszukiwań uprowadzonej Basi. Policja wzięła podejrzanych pod obserwację, a zdesperowany Smolny wprost zagroził Janowi Rybie, że go zabije, jeśli Basi stanie się krzywda. W szpitalu policjanci zatrzymali agresywnego partnera jednej z pacjentek. Mężczyzna wpadł w pułapkę, którą na niego zastawili. U Kalskich też zrobiło się nerwowo, kiedy żona Grega powiedziała mu, że rozbiła samochód. A profesor Agier musiała w końcu przyjąć do wiadomości bolesną prawdę o kłamstwach ludzi, którym ufała. Czy to wszystko skończy się tragedią?

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Na Wspólnej odc. 4273 - streszczenie

W 4273. odcinku Kalski traci panowanie nad sobą i rzuca się na żonę przez uszkodzony samochód. Kobieta szuka pomocy u Weroniki. Podczas spaceru z Roztocką przyznaje, że jest całkowicie zależna od męża i musi prosić go nawet o drobiazgi. Gdy wraca do domu, Greg nie wpuszcza jej do mieszkania. Tymczasem Krzysztof Smolny nie śpi i nie je. Kiedy Iga mówi mu, że w parku znaleziono zwłoki kobiety, Smolny rusza na miejsce i jedzie za radiowozem. U Włodka robi się naprawdę ciężko. Mężczyzna przyznaje, że nie potrafi dalej prowadzić baru, bo wszystko przypomina mu Marysię. Na szczęście w kawiarni spotyka Dorotę, poznaną w samolocie. Ta rozmowa wyraźnie stawia go na nogi, choć tylko na chwilę.

Na Wspólnej odc. 4273 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie z niecierpliwością czekają na ciąg dalszy historii Smolnego i Ziębów. Serial leci regularnie, więc losy bohaterów można śledzić kilka razy w tygodniu. Nowy odcinek przyniesie kolejne odpowiedzi w sprawie zaginionej Basi. Odcinek 4273 zostanie wyemitowany 8 września 2026 roku. Transmisja odbędzie się na kanale TVN o godzinie 20:15.

Na Wspólnej - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych seriali obyczajowych w Polsce i od lat przyciąga przed ekrany wielu widzów. Serial pokazuje codzienność mieszkańców warszawskiej ulicy i ich zawodowe problemy oraz rodzinne zawirowania. Są tu i radosne momenty, i mocne dramaty, które zmieniają życie bohaterów. Przez lata na planie pojawiło się wielu znanych aktorów, którzy zostawili po sobie wyraziste role. W obsadzie tego serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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