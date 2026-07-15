Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4251

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" udowodniły, że życie potrafi zaskakiwać w najmniej spodziewanych momentach, zwłaszcza gdy Remek postanowił oświadczyć się Brygidzie tuż po przebudzeniu. Zakochani błyskawicznie przeszli do działania i zorganizowali tajny ślub w przedszkolu, gdzie pod pretekstem występu Oliwki zgromadzili zszokowaną rodzinę przed urzędnikiem. Chociaż ceremonia się udała, to finał ich nocy poślubnej okazał się wyjątkowo pechowy, ponieważ nowożeńcy zamiast w sypialni niespodziewanie wylądowali na szpitalnym oddziale ratunkowym. Równolegle obserwowaliśmy dramatyczne poczynania Julki, która przez brak pieniędzy na używki sprzedała swój tablet w lombardzie, byle tylko zdobyć kolejną dawkę. Dziewczyna próbowała zażyć narkotyki w domowym zaciszu, udając przed domownikami pilną naukę, lecz jej ryzykowne plany przerwał nagły powrót Ani. Pora zatem sprawdzić, co przyniesie kolejny odcinek serialu.

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"Na Wspólnej" odc. 4251 - streszczenie

Igor wraca z Anią i Jasiem ze szpitala, gdzie zamiast porządku zastaje skacowaną Julkę. Po wejściu do bloku rodzina wysłuchuje pretensji sąsiadki o nocne hałasy, na co dziewczyna reaguje nerwowym kłamstwem o rzekomym sprzątaniu. Ania dostrzega zły stan nastolatki i próbuje nawiązać z nią dialog, jednak sytuację zaognia telefon od wychowawczyni, która żąda pilnego spotkania z Igorem. Równolegle do domu wraca Junior, na którego z dużą niepewnością czeka Eliza, wspierana przez Idę. Tymczasem Jarek przypadkiem spotyka Martynę, z którą wcześniej spędził noc, a kobieta zapewnia go, że nie ma żalu o jego nagłe milczenie. U Brygidy i Remka dochodzi do niezręcznego spotkania z Michałem, a późniejsze miłosne plany Lucy zostają przerwane przez Ignacego i kolegę, który po kryjomu robi jej kompromitujące zdjęcie.

"Na Wspólnej" odc. 4251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu z was z pewnością nie chce przegapić najnowszych perypetii ulubionych bohaterów mieszkających przy znanej warszawskiej ulicy. Produkcja ta od lat gromadzi wierną grupę odbiorców przed ekranami, oferując codzienne dawki życiowych historii. Warto więc zarezerwować sobie czas w letni wieczór, aby być na bieżąco z losem Igora i pozostałych postaci. Premierowa emisja 4251. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w czwartek 23 lipca 2026 roku na antenie kanału TVN o godzinie 20:15.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny polski serial obyczajowy to klasyczna telenowela, która opowiada o wzlotach i upadkach mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Przez lata mogliśmy obserwować, jak zmieniają się relacje między sąsiadami, którzy przechodzą przez romanse, zdrady, ale też wspierają się w chorobach i trudnych chwilach. Jeśli szukacie produkcji o zwykłym życiu, w której rodzinne dramaty przeplatają się z codziennymi radościami, ten tytuł jest właśnie dla was. Fabuła wciąż zaskakuje nowymi wątkami, a w stałym składzie aktorskim regularnie pojawiają się znane twarze polskiego kina. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

(jako Włodzimierz Zięba) Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

(jako Żaneta Zięba-Szulc) Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

(jako Monika Cieślik) Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

(jako Damian Cieślik) Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

(jako Barbara Brzozowska) Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

(jako Krzysztof Smolny) Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

(jako Michał Brzozowski) Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

(jako Kamil Hoffer) Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

(jako Marta Leśniewska) Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

(jako Ewa Ostrowska) Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

(jako Igor Nowak) Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

(jako Danuta Zimińska) Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

(jako Marek Zimiński) Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

(jako Weronika Roztocka) Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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