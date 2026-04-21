Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4202

Ostatnie dni w serialu "Na Wspólnej" przyniosły mnóstwo dramatycznych momentów, które wywróciły codzienność bohaterów do góry nogami. Mariusz nie potrafił poradzić sobie z ogromnym pozwem Nowińskiego i za namową Oli chciał obarczyć winą córki klienta, co jednak doprowadziło do szarpaniny oraz jego pobytu na komisariacie. W tym samym czasie Ola wspierała Alana w sprawach pogrzebowych, a u Jarka i Elizy doszło do bolesnego zgrzytu, przez co mężczyzna wyjechał w podróż służbową bez słowa pożegnania. Na szczerość zdobył się również Wichrowski, który wyznał Sylwii miłość do Bergowej, a później troskliwie zaopiekował się jej dziećmi. Prawdziwe zaskoczenie wywołał Juliusz, który zdradził swoją generalską przeszłość i dzięki dawnym wpływom zapewnił bliskim bezpieczeństwo, a Szulcowie przekazali odzyskane fundusze Andżeli. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

"Na Wspólnej" odc. 4202 - streszczenie

Eliza planuje spotkanie z Bartkiem, jednak na drodze staje jej Sylwia, przez co kobieta ostatecznie nie dociera na miejsce. Sylwia w ostrych słowach ostrzega ją, że romansowanie może zniszczyć spokój Juniora oraz Hani. Przytłoczona wyrzutami sumienia Bergowa musi zmierzyć się z Agatą, która zabiera jej dzieci i stawia twarde ultimatum dotyczące wyboru między rodziną a kochankiem. W innym wątku Ola stara się przekonać Mariusza do wizyty u psychiatry zaraz po tym, jak opuszcza on komisariat. Mężczyzna słucha też rad swojej matki i ostatecznie decyduje się wyznać jej prawdę o swoim aktualnym stanie. Tymczasem Ola nie zdaje sobie sprawy, że ona i jej synek znajdują się pod obserwacją Alana. Z kolei Remek, będąc przekonanym o śmiertelnej chorobie ojca, jedzie na wieś i w przypływie uczuć wyznaje mu miłość. Zaskoczona całą sytuacją matka wzywa felczera, który szybko odkrywa, co tak naprawdę dolega mężczyźnie.

"Na Wspólnej" odc. 4202 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców kamienicy przy ulicy Wspólnej od lat przyciągają przed ekrany rzesze osób zainteresowanych obyczajowymi wątkami. Produkcja jest emitowana regularnie, dzięki czemu można na bieżąco śledzić skomplikowane relacje między ulubionymi postaciami. Warto zarezerwować sobie czas w wieczornym paśmie, aby nie przegapić najnowszych zwrotów akcji w życiu Bergów czy Zimińskich. Kolejne epizody pojawiają się w ramówce od poniedziałku do czwartku. Emisja 4202. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się 28 kwietnia 2026 o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial obyczajowy opowiada o grupie przyjaciół, którzy wychowywali się razem w domu dziecka pod opieką Marii i Włodka Ziębów. Fundamentem ich wspólnego życia stała się kamienica podarowana im przez tragicznie zmarłego Wiktora Brzozowskiego. Od lat podglądamy, jak rodziny Brzozowskich, Hofferów i Ziębów radzą sobie z codziennymi problemami i wspólnie celebrują ważne chwile. To opowieść o więziach, które często okazują się silniejsze niż te wynikające z pokrewieństwa. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)