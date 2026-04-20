Pierwsza miłość, 4205: Julita przyzna się do zdrady! Radek odkryje prawdę o zbliżeniu z Florianem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4205 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Czy jedno wyznanie wystarczy, by rozsypać cały związek Julity? W 4205 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dziewczyna nie wytrzyma napięcia i przyzna się do zdrady z Florianem. Radek wciąż nie będzie chciał wierzyć w słowa rywala, jednak prawda, którą usłyszy od samej Julity, okaże się dużo bardziej bolesna, niż mógłby się spodziewać. To właśnie wtedy ich relacja zacznie chwiać się w posadach, a Julita sama sprowadzi na siebie konsekwencje własnych decyzji.

Koszmar Julity po zdradzie Radka

Julita od początku będzie próbowała udawać przed ukochanym, że nic się nie wydarzyło. Po nocy spędzonej z Florianem będzie ją dręczyć poczucie winy, które z każdym dniem zacznie narastać. Dziewczyna będzie coraz bardziej rozdarta między chęcią ratowania związku z Radkiem a świadomością, że ukrywa przed nim prawdę, która może wszystko zniszczyć. Tymczasem Florian nie zamierza milczeć. Wręcz przeciwnie, będzie czuł się coraz pewniej, a ich wspólny sekret zacznie wykorzystywać przeciwko Julicie. Jego komentarze, uśmieszki i aluzje w towarzystwie znajomych doprowadzą ją do szału.

Już w 4204 odcinku "Pierwsza miłość" napięcie między nimi eksploduje. Julita nie wytrzyma i ostro powie Florianowi, co o nim myśli. Nie będzie jednak świadoma, że tym samym jeszcze bardziej go sprowokuje. Florian nie zamierza puścić jej tego płazem, zacznie grać coraz odważniej, podkręcając atmosferę i stawiając ją w coraz trudniejszej sytuacji.

Radek odrzuci prawdę, ale tylko na chwilę

Gdy Florian zacznie sugerować, co wydarzyło się między nim a Julitą, Radek nie uwierzy w jego słowa. Wyśmieje go i uzna, że to próba manipulacji. Przez moment wydawać się będzie, że sprawa rozejdzie się po kościach, a Julita zdoła uratować swój związek bez przyznawania się do winy. Jednak presja emocjonalna okaże się zbyt silna.

W 4205 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Julita nie wytrzyma wyrzutów sumienia. Gnębiona poczuciem winy i strachem przed kolejnymi kłamstwami, w końcu zdecyduje się na dramatyczne wyznanie. Przyzna się Radkowi do zdrady z Florianem i zrobi to w sposób, który całkowicie zmieni ich relację.

Dla Radka będzie to cios, którego się nie spodziewał. Prawda okaże się trudniejsza do zaakceptowania niż jakiekolwiek podejrzenia czy plotki. Po wyznaniu Julity nic już nie będzie takie jak wcześniej.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem