Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4200

Redakcja se.pl
2026-04-16 9:00

W nadchodzącym 4200. odcinku serialu "Na Wspólnej" sytuacja wokół rodziny Szulców stanie się wyjątkowo napięta po konfrontacji z niebezpiecznym Miśkiem. Juliusz postanawia nie ulegać zastraszeniu i mimo obecności śledzącego go bandyty, decyduje się na odważny ruch w stronę Andżeli. Z kolei Alan będzie musiał zmierzyć się z bolesną wiadomością z przeszłości, która zmusi go do poproszenia Oli o wsparcie w organizacji trudnych uroczystości.

Mężczyzna z kręconymi włosami w niebieskiej koszuli w kratę i beżowym podkoszulku, patrzący w bok z zaniepokojeniem, stoi przy lodówce ozdobionej magnesami i notatkami. Scena z serialu Na Wspólnej, pełna napięcia.
Wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" ostatnio mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich przed trudnymi wyborami i rodzinnymi dylematami. Łucja ogromnie przeżywała operację swojej mamy, a przerażona Krystyna mogła liczyć na bezwarunkowe wsparcie córki w tym trudnym czasie. Tymczasem u Wojtka zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, gdy Misiek dopadł go i próbował wyciągnąć informacje o miejscu pobytu Andżeli za pomocą poważnych gróźb. Sytuację uratował dopiero ojciec Wojtka, który zdecydował się wykorzystać swoje dawne znajomości, by ukrócić te agresywne zapędy. Z kolei Kosma przeprosił Julkę za swój wcześniejszy brak zaufania, choć nadal nie był pewien pomysłu z występem w teledysku i uważnie analizował każde ich zachowanie na planie. Jakie będą skutki tych wszystkich zdarzeń?

"Na Wspólnej" odc. 4200 - streszczenie

Rodzina Szulców znajduje się w trudnym położeniu, odkąd zostali zastraszeni przez niebezpiecznego Miśka. Jedynie Juliusz zdaje się zachowywać zimną krew i nie wykazuje strachu przed groźnym mężczyzną. Mimo że jest on śledzony przez bandytę, decyduje się pójść po Andżelę. Tymczasem Czerski musi poradzić sobie z poważnymi problemami zawodowymi, ponieważ grozi mu utrata uprawnień, a jeden z klientów wysuwa wobec niego roszczenie finansowe opiewające na 5 milionów. Alan przekazuje Oli tragiczną informację o śmierci swoich rodziców i prosi ją o pomoc w przygotowaniu pogrzebu. Jednocześnie w relacji Elizy i Jarka pojawiają się wyraźne nieporozumienia, a dodatkowy zamęt w życiu Bartka wprowadza Sylwia.

"Na Wspólnej" odc. 4200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej produkcji z pewnością czekają na kolejne spotkanie z ulubionymi postaciami, szczególnie biorąc pod uwagę aktualne problemy Szulców i Czerskiego. Warto zatem zawczasu sprawdzić w programie telewizyjnym, kiedy dokładnie nastąpi emisja, aby nie pominąć żadnego istotnego wątku. Najnowsze wydarzenia z warszawskiej ulicy Wspólnej zostaną zaprezentowane w czwartek wieczorem. Premiera 4200. odcinka "Na Wspólnej" odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od dekad pokazuje nam, jak silne potrafią być przyjacielskie więzi. Cała historia zaczęła się od obietnicy złożonej w domu dziecka, a dom podarowany przez Wiktora Brzozowskiego stał się bezpiecznym portem dla kilku rodzin. Śledzimy codzienne wzloty i upadki Ziębów, Hofferów czy Brzozowskich, widząc, jak dawne znajomości przeradzają się w relacje mocniejsze niż pokrewieństwo. Jeśli lubicie życiowe opowieści z Warszawy w tle, to z pewnością kojarzycie te twarze. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
  • Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
  • Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
  • Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
  • Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
  • Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
  • Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
  • Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
  • Sonia Mietielica (jako Anka)
  • Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
  • Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
  • Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
  • Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
  • Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)
