Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4200

Wydarzenia w serialu "Na Wspólnej" ostatnio mocno namieszały w życiu bohaterów, stawiając ich przed trudnymi wyborami i rodzinnymi dylematami. Łucja ogromnie przeżywała operację swojej mamy, a przerażona Krystyna mogła liczyć na bezwarunkowe wsparcie córki w tym trudnym czasie. Tymczasem u Wojtka zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, gdy Misiek dopadł go i próbował wyciągnąć informacje o miejscu pobytu Andżeli za pomocą poważnych gróźb. Sytuację uratował dopiero ojciec Wojtka, który zdecydował się wykorzystać swoje dawne znajomości, by ukrócić te agresywne zapędy. Z kolei Kosma przeprosił Julkę za swój wcześniejszy brak zaufania, choć nadal nie był pewien pomysłu z występem w teledysku i uważnie analizował każde ich zachowanie na planie. Jakie będą skutki tych wszystkich zdarzeń?

"Na Wspólnej" odc. 4200 - streszczenie

Rodzina Szulców znajduje się w trudnym położeniu, odkąd zostali zastraszeni przez niebezpiecznego Miśka. Jedynie Juliusz zdaje się zachowywać zimną krew i nie wykazuje strachu przed groźnym mężczyzną. Mimo że jest on śledzony przez bandytę, decyduje się pójść po Andżelę. Tymczasem Czerski musi poradzić sobie z poważnymi problemami zawodowymi, ponieważ grozi mu utrata uprawnień, a jeden z klientów wysuwa wobec niego roszczenie finansowe opiewające na 5 milionów. Alan przekazuje Oli tragiczną informację o śmierci swoich rodziców i prosi ją o pomoc w przygotowaniu pogrzebu. Jednocześnie w relacji Elizy i Jarka pojawiają się wyraźne nieporozumienia, a dodatkowy zamęt w życiu Bartka wprowadza Sylwia.

"Na Wspólnej" odc. 4200 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej produkcji z pewnością czekają na kolejne spotkanie z ulubionymi postaciami, szczególnie biorąc pod uwagę aktualne problemy Szulców i Czerskiego. Warto zatem zawczasu sprawdzić w programie telewizyjnym, kiedy dokładnie nastąpi emisja, aby nie pominąć żadnego istotnego wątku. Najnowsze wydarzenia z warszawskiej ulicy Wspólnej zostaną zaprezentowane w czwartek wieczorem. Premiera 4200. odcinka "Na Wspólnej" odbędzie się 23 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to już prawdziwa legenda polskiej telewizji, która od dekad pokazuje nam, jak silne potrafią być przyjacielskie więzi. Cała historia zaczęła się od obietnicy złożonej w domu dziecka, a dom podarowany przez Wiktora Brzozowskiego stał się bezpiecznym portem dla kilku rodzin. Śledzimy codzienne wzloty i upadki Ziębów, Hofferów czy Brzozowskich, widząc, jak dawne znajomości przeradzają się w relacje mocniejsze niż pokrewieństwo. Jeśli lubicie życiowe opowieści z Warszawy w tle, to z pewnością kojarzycie te twarze. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)