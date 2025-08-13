Na Wspólnej. Ślub Oli i Mariusza zagrożony. Nowi bohaterowie, gorące romanse i niebezpieczne tajemnice. To się wydarzy w odcinkach jesienią - ZDJĘCIA

Jesień w "Na Wspólnej". Co będzie w nowych odcinkach od września?

Produkcja "Na Wspólnej" uchyla rąbka tajemnicy na temat tego, co wydarzy się w następnych odcinkach serialu TVN od września. Choć do końca wakacji nie zabraknie emisji nowych odcinków, to kolejny sezon dostarczy jeszcze więcej emocji!

Do obsady "Na Wspólnej" dołączą nowi bohaterowie, którzy wniosą świeżą energię, ale i napięcia do dobrze znanych relacji. Będzie też spektakularny powrót postaci, której chyba nikt się nie spodziewał. Miłosne wątki, romanse połączone z pokusą zdrady, będą się przeplatały z dramatami, a do tego dojdą niebezpieczne tajemnice. Bo sekrety wielu bohaterów staną im na drodze do realizacji planów na przyszłość.

Nowa miłość Brygidy w "Na Wspólnej". Nie powie policjantowi, że ma dziecko!

Uwielbiana przez widzów "Na Wspólnej" Brygida (Maja Wolska) dostanie od losu szansę na miłość. Z Michałem (Robert Kudelski) jej nie wyszło, ale w życiu Brygidy pojawi aspirant Remigiusz Klusek. Przystojny policjant od razu zdobywa jej sympatię, a znajomość szybko nabiera rumieńców.

Nowy związek Brygidy i policjanta w odcinkach "Na Wspólnej" może jednak zniszczyć jej sekret. Bo ukryje przed Remkiem prawdę o swojej przeszłości i dziecku. A budowanie szczęścia na tajemnicach to kiepski pomysł, szczególnie, że Brygida rozkocha w sobie policjanta.

Kryzys u Kasi i Darka w "Na Wspólnej". Nie tylko z powodu prawniczki Kaliny!

W małżeństwie Kasi i Darka w odcinkach "Na Wspólnej" od września zacznie się psuć na całego! Drobne spięcia Żbików przerodzą się w coraz większe konflikty. A gdy do życia Kasi wkroczy dawny znajomy z liceum, Piotr (Krzysztof Świłpa), tak inny od Darka, wszystko skomplikuje się jeszcze bardziej.

Jakby tego było mało jesienią w "Na Wspólnej" napięcie między Darkiem a Kaliną będzie rosło z odcinka na odcinek. Ambitna prawniczka z kancelarii Żbika i Zakościelnego uzna Darka za zagrożenie. Metody działania Kaliny będą szokować, ale okażą się skuteczne! Darek nie da się jednak omotać. Żbik dobrze zna zagrania Kaliny, bo sam kiedyś podobnie postępował.

Powrót ojca Antosi w "Na Wspólnej" po latach! Czego Sebastian będzie chciał od Weroniki?

Do obsady "Na Wspólnej" wróci Robert Jarociński, czyli Sebastian Petrus, dawny kochanek Weroniki (Renata Dancewicz), biologiczny ojciec Antosi. Co kryje się za powrotem Sebastiana po latach milczenia? Czy to szczera chęć naprawienia błędów, czy coś znacznie bardziej niepokojącego? O tym Weronika i jej córka przekonają się w odcinkach "Na Wspólnej" jesienią!

Ślub Oli i Mariusza w nowych odcinkach "Na Wspólnej" nie dojdzie do skutku?

Ślub Oli i Mariusza w "Na Wspólnej" miał być kameralną, spokojną rodzinną uroczystością. Do czasu aż pojawi się matka Czerskiego. Jej wizja będzie się różniła od ślubnych planów młodej pary i Zimińskich. Czy uda się pogodzić oczekiwania przyszłej teściowej Oli ze ślubem, jaki sobie wymarzyła? Szykuje się niezłe rodzinne zamieszanie, a ślub Oli i Mariusza będzie zagrożony.

