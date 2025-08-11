Na Wspólnej, odcinek 4069: Igor wystraszy się i zostawi chorą Ankę? Zamknie ją w szpitalu psychiatrycznym! - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4069 - poniedziałek, 25.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

Dopiero w 4069 odcinku "Na Wspólnej" okaże się, co dolega Ani, na co choruje partnerka Igora, której zachowanie dowodzi, że cierpi na poważne problemy psychiczne. Być może nawet zabiła swoje pierwsze dziecko! Podczas wizyty u psychiatry, Anka zgodzi się, by lekarka przekazał Igorowi szczegóły jej kłopotów zdrowotnych. Nowak dowie się, że terapia potrwa ponad rok, a uspokojenie lęków może zająć dużo czasu.

Igor nie zostawi już chorej Ani samej z ich synem w 4069 odcinku "Na Wspólnej"

Chociaż Anka będzie pełna nadziei na poprawę, Igor w 4069 odcinku "Na Wspólnej" wystraszy się, że zostanie sam z dzieckiem, że będzie musiał wychować Jasia bez mamy, a ich rodzina się rozpadnie. Załamany Nowak poszuka pomocy u swojej matki Ewy (Ewa Gawryluk), bo psychiatra uprzedzi go, że nie może zostawić Anki samej z dzieckiem, że chora psychicznie partnerka jest zdolna do zabicia ich syna!

Mimo strachu o przyszłość Igor w 4069 odcinku "Na Wspólnej" nie zostawi Ani. Zabierze ukochaną nad morze, jakby wspólny wyjazd mógł cudownie pomóc jej w leczeniu. Po powrocie do domu zastaną w domu Julkę (Maja Oświecińska), która nie będzie ukrywała, jak poczuła się dotknięta, że ojciec nie słuchał jej ostrzeżeń, że Ania potrzebuje pomocy. Między Julką a Anką będzie coraz większe napięcie.

Choroba psychiczna Anki pogłębi się w 4071 odcinku "Na Wspólnej"

A kiedy w 4071 odcinku "Na Wspólnej" Igor poprosi córkę, by została na noc, Julka odmówi. Wieczorem Anka przeprosi Igora za nieudany wyjazd. Źle będzie znosiła leczenie, leki psychotropowe mocno na nią wpłyną i Anka zacznie się bać, że zostanie sama. Julka zacznie podglądać ojca i Anię z ukrytej kamerki, by mieć pewność, że chora psychicznie kobieta się leczy. Nie będzie wiedziała, że Igor także ma wątpliwości, czy choroba Anki nie wymaga zamknięcia jej w psychiatryku.

Anka zamknięta w psychiatryku w 4082 odcinku "Na Wspólnej"

Zdradzamy, że z Anką będzie coraz gorzej, aż wreszcie w 4082 odcinku "Na Wspólnej", który zostanie wyemitowany we wrześniu, ukochana Igora trafi do szpitala psychiatrycznego.