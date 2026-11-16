Na Wspólnej, odcinki 4316-4319: Lew Nalepa nagle traci wzrok na sali operacyjnej, a Ula walczy z gwałcicielem

Nadchodzące odcinki serialu "Na Wspólnej" przyniosą kolejną dawkę wstrząsających zdarzeń. Wybudzona ze śpiączki Weronika (Renata Dancewicz) zupełnie nie będzie pamiętać brutalnego ataku Grega Kalskiego (Michał Sitarski), a lekarze kategorycznie zakażą jej powrotu do obowiązków zawodowych. Sam napastnik zacznie natomiast walczyć o uniknięcie kary, przedstawiając organom ścigania zmanipulowaną wersję zajścia. Z kolei Roman (Waldemar Obłoza) doprowadzi do konfrontacji z Włodkiem (Mieczysław Hryniewicz), rzucając nowe światło na oskarżenia wobec Doroty, podejrzewanej o bycie czarną wdową.

Dramatyczne chwile rozegrają się także na sali operacyjnej, gdzie przeprowadzający zabieg Lew Nalepa (Przemysław Sadowski) niespodziewanie straci wzrok. W tym samym czasie Judyta Bradecka (Anna Dereszowska) posunie się do szantażu wobec Fabiana, domagając się natychmiastowego wyrzucenia z pracy Marty (Joanna Jabłczyńska). Największe emocje wzbudzi jednak historia Uli, która przełamie strach i wyjawi prawdę o gwałcie dokonanym przez wykładowcę Wysockiego. Wspierana przez Kamila oraz Dexa dziewczyna rozpocznie batalię o sprawiedliwość, podczas gdy Marta odkryje, że za uderzającym w jej bliskich medialnym skandalem stoi sama Judyta. Dokładny opis wydarzeń z odcinków 4316, 4317, 4318 i 4319 prezentujemy poniżej.

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"Na Wspólnej" odcinek 4316. Greg Kalski okłamuje prokuratora, a Weronika Roztocka traci pamięć (23 listopada)

Składający zeznania Greg mija się z prawdą, podczas gdy Weronika zmaga się z lukami w pamięci. Roztocka nie kojarzy ani Kalskiego, ani faktu, że mężczyzna niemal pozbawił ją życia. Doskonale pamięta jednak Ewelinę i nadal pragnie jej pomóc, choć neurolog stanowczo zabrania prawniczce powrotu do pracy ze względu na konieczność regeneracji mózgu. Kalska uspokaja swoją dobrodziejkę, zapewniając, że świetnie sobie radzi i znalazła zatrudnienie. Tymczasem przesłuchiwany przez prokuratora Greg utrzymuje, że poszkodowana przewróciła się sama, a jego adwokat Zakościelny przekonuje śledczych, iż ceniony medyk nigdy nie wyrządziłby nikomu krzywdy. Równolegle kobiety łączą siły w starciu z czyścicielem kamienic. Aspirant Klusek informuje Cieślików, że lokal pani Zylm wcale nie został sprzedany, a seniorkę wyrzucono na bruk całkowicie bezprawnie. Monika, Żaneta oraz Andżela wzywają na miejsce ślusarza do wymiany zamków, dzięki czemu Janina może wrócić do domu. Po południu u starszej kobiety zjawia się sprawca nielegalnej eksmisji z propozycją odkupienia jej połowy nieruchomości za bezcen, ale w środku czekają już na niego trzy rozgniewane obrończynie lokatorki. Z kolei Jarek zmaga się z lękiem przed kolejną zdradą, mimo że wciąż żywi uczucia do Elizy. Kobieta jest pełna wątpliwości po ich wczorajszym zbliżeniu i zastanawia się nad przyszłością tej relacji. Berg szybko rozwiewa jej nadzieje i prosi o zapomnienie o wspólnej nocy, tłumacząc zdruzgotanej partnerce, że po wcześniejszej niewierności nie umie jej ponownie zaufać. Niedługo potem załamana Eliza i Jarek wpadają na siebie w dawnym miejscu swoich randek, co rodzi pytanie o ostateczną szansę dla ich związku.

"Na Wspólnej" odcinek 4317. Roman Hoffer oskarża Dorotę Zakrzewską o morderstwo (24 listopada)

Roman próbuje dowieść, że Dorota dopuściła się zabójstwa. Hoffer wypytuje Kamila o ewentualne śmiertelne skutki zażywania środków na potencję. Zdziwiony pytaniem syn przyznaje, że przy problemach z układem krążenia takie specyfiki stanowią duże zagrożenie, dlatego apeluje do ojca o zachowanie ostrożności. Wkrótce Roman zjawia się przy Wspólnej w towarzystwie mężczyzny, który już wcześniej rzucał oskarżenia pod adresem Doroty. Hoffer organizuje konfrontację w obecności Włodka i otwarcie zarzuca Zakrzewskiej zamordowanie własnego męża, co obecny na miejscu syn zmarłego natychmiast potwierdza. Tymczasem aspirant Klusek dokonuje zatrzymania czyściciela kamienic. Monika i Żaneta przekazują pani Janinie radosną nowinę o tym, że jej wnuczka pragnie kolejnego spotkania. Cieślikowa sugeruje sąsiadce, aby wreszcie wyznała Dianie prawdę o łączącym je pokrewieństwie, lecz w trakcie rozmowy z młodą dziewczyną seniorce brakuje na to odwagi. W tym samym czasie do lokalu Janiny wdziera się nieuczciwy kamienicznik ze swoimi bandytami, nie wiedząc, że wewnątrz czatuje na nich policjant Klusek. W wątku szpitalnym Lew wyraźnie przecenia własne siły. Chcąc oszczędzić partnerowi zmartwień, Weronika przystaje na wyjazd do sanatorium. Sam Nalepa jest skrajnie przemęczony, gdyż całe noce spędza na kompletowaniu dokumentacji do konkursu na stanowisko wicedyrektora placówki. Oriana dostrzega wyczerpanie oraz brak koncentracji u kolegi, jednak ten zgrywa niezniszczalnego i zaprzecza jakimkolwiek problemom, co budzi poważny niepokój Warskiej przed zaplanowaną na kolejny dzień trudną operacją.

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"Na Wspólnej" odcinek 4318. Lew Nalepa traci wzrok podczas operacji, a Judyta Bradecka szantażuje Fabiana (25 listopada)

W trakcie zabiegu chirurgicznego dochodzi do dramatycznej utraty wzroku przez Lwa. O poranku Nalepa zawozi Weronikę do ośrodka sanatoryjnego, a po dotarciu do szpitala ze zdumieniem odkrywa, że Oriana zdołała namówić pacjenta z tętniakiem na ryzykowny zabieg. Kiedy lekarz staje przy stole operacyjnym, nagle dopada go zamroczenie i całkowicie traci wzrok. Równocześnie Bradecka kontynuuje naciski na Fabiana, żądając wyrzucenia Marty z pracy. Judyta stawia mężczyźnie ultimatum i daje mu dokładnie tydzień na pozbycie się dziennikarki ze stacji. Grozi, że w razie odmowy przekaże zarządowi nagranie intymnego zbliżenia, które do złudzenia przypomina gwałt dokonany przez Krawca. W godzinach popołudniowych Marta i Fabian, wspierani przez występującą w charakterze ekspertki Darię, prowadzą na żywo premierowe wydanie swojego programu "Godzina szczerości". Głównym tematem audycji jest radzenie sobie z żałobą, a w trakcie emisji do studia niespodziewanie dodzwania się mała Pola, będąca córką funkcjonariusza policji Piotra Kiliana. Tymczasem zachowanie Eleny irytuje już wszystkich wokół. Zięba nie kryje złości z powodu bałaganu, jaki kobieta robi w jego lokum, na co lokatorka składa obietnicę rychłego uporządkowania przestrzeni. Mimo to po południu Włodek oraz Dorota zastają na miejscu gigantyczny chaos, co skłania dręczoną wyrzutami sumienia Zakrzewską do samodzielnego sprzątania. Chwilę później w drzwiach staje były mąż Eleny wraz z małym Adasiem, którego planował zostawić pod opieką matki. Widząc sytuację, poirytowany Kurek zabiera chłopca z powrotem i nakazuje przekazać byłej żonie, aby nie zapomniała przynajmniej o zbliżającej się za kilka dni rozprawie sądowej dotyczącej praw rodzicielskich.

"Na Wspólnej" odcinek 4319. Ula Hoffer zgłasza gwałt w dziekanacie, a Marta Leśniewska poznaje prawdę o Judycie (26 listopada)

Ula podejmuje walkę o własną godność i decyduje się przerwać milczenie w sprawie gwałtu. Nietypowe zachowanie dziewczyny budzi rosnący niepokój Kamila, a zmartwiony unikaniem kontaktu Dex również próbuje dociec przyczyn jej dystansu. Młoda Hofferówna nie zdradza ukochanemu dramatycznej prawdy o napaści seksualnej ze strony wykładowcy, prosząc go jedynie o zwykłe wsparcie. Wkrótce na jej telefon przychodzi wiadomość od Wysockiego z przypomnieniem o konsultacjach poprzedzających jutrzejszy egzamin poprawkowy. Ten impuls sprawia, że Ula przełamuje wewnętrzną blokadę i komunikuje oprawcy, iż doskonale pamięta jego czyn, po czym składa w dziekanacie wniosek o zmianę egzaminatora z powodu gwałtu. Równolegle zszokowana Marta dowiaduje się, że to Judyta próbuje zrujnować jej życie. Sama Bradecka odchodzi od zmysłów po tym, jak jej mały synek z trudem przetrwał kolejne załamanie zdrowia wywołane chemioterapią, a lekarz zapowiada konieczność wielomiesięcznej i niezwykle kosztownej rehabilitacji. Spóźniona kobieta wpada do redakcji i widząc niezadowolenie przełożonego, w furii rzuca się z pretensjami na Fabiana, ostrzegając, że nie cofnie się przed niczym. W trakcie awantury wykrzykuje, iż osobiście poinformowała prasę o relacjach łączących syna Marty z pedofilem, a przechodząca obok Leśniewska słyszy to szokujące wyznanie. Tymczasem Ilona oraz Adrian wpadają we wściekłość na wieść o tym, że posadę menadżerki ich nowej restauracji na dachu budynku przy Wspólnej objęła Milena. Podczas hucznej inauguracji całego kompleksu szefowa ochrony Jolanta otrzymuje od Bożydara złotą kartę wstępu do tamtejszej siłowni. W części gastronomicznej Kluskowie wraz z Brygidą i Remkiem podejmują zachwyconych panoramą z tarasu gości. Kiedy na uroczystości zjawiają się Zdybicka oraz Baliszewski, Bożydar uroczyście przecina wstęgę i ku kompletnemu osłupieniu wspólników Kluska prezentuje Milenę jako osobę zarządzającą lokalem.

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