M jak miłość, odcinek 1961: Makabryczne kulisy napadu na Agnes i Basię! Bandyci z poprawczaka będą chcieli skrzywdzić Rogowską, ale siostra stanie w jej obronie - ZDJĘCIA

To oni napadną na Agnes i Basię w lesie w 1961 odcinku "M jak miłość"

W najczarniejszych koszmarach Agnes i Basia nie śniły, że w 1961 odcinku "M jak miłość" padną ofiarami uciekinierów z poprawczaka w Gródku, a bestialski napad będzie częścią planu zwyrodnialców, którzy zatrzymają auto lekarki na leśnej drodze.

Tego dnia w 1961 odcinku "M jak miłość" na komisariacie policji Rafał (Jakub Kucner) przekaże Natalce (Dominika Suchecka), że Grabiny i Lipnica muszą trzymać się na baczności, bo po okolicy grasują nastoletni przestępcy, którzy uciekli z zakładu karnego!

Bezwzględni zbiegowie zaatakują i okradną Agnes oraz Basię, które w 1961 odcinku "M jak miłość" będą jechały razem samochodem starszej córki Artura (Robert Moskwa) na trasie ich ucieczki. Jak podaje "Świat Seriali" siostry postanowią pomóc dwóm nastolatkom, bo jeden z nich będzie udawał uraz nogi. I wtedy dojdzie do bestialskiej napaści.

Agnes uratuje Basię przed gwałtem w 1961 odcinku "M jak miłość"

Na Basię w 1961 odcinku "M jak miłość" rzuci się jeden ze zwyrodnialców, który będzie próbował ją zgwałcić. Ale w obronie młodszej siostry stanie Agnes, która spróbuje walczyć z napastnikami. Niestety agresywni bandyci będą silniejsi. Skatują Agnes, skopią ją po plecach i porzucą w lesie na pewną śmierć

Skatowana Agnes sparaliżowana po napadzie w 1961 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Basia się ocknie po próbie gwałtu w 1961 odcinku "M jak miłość" ruszy na pomoc ciężko rannej Agnes, która nie będzie mogła się ruszyć! Obrażenia córki Rogowskiego okażą się na tyle poważne, że Agnes nie będzie czuła nóg, dozna paraliżu...

Po bestialskim napadzie na Agnes i Basię do akcji ruszy policja, ale w 1961 odcinku "M jak miłość" dwaj ucieknierzy z poprawczaka pozostaną na razie bezkarni, a Grabinie oraz Lipnicy zapanuje groza...

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Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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