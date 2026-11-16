Na Wspólnej, odcinek 4318: Bradecka nie odpuści Marcie! Szantażem zmusi Fabiana do pozbycia się rywalki

„Na Wspólnej”, odcinek 4318: Judyta znów wykorzysta nagranie do szantażu

Judyta nie zamierza rezygnować z walki o swoją pozycję w stacji. W 4318. odcinku „Na Wspólnej” ponownie pokaże, że potrafi wykorzystywać kompromitujące materiały jako narzędzie nacisku. Tym razem ofiarą jej szantażu zostanie Fabian. Bradecka da mu zaledwie tydzień na wykonanie zadania, które ma doprowadzić do usunięcia Marty Leśniewskiej ze stacji. Groźba będzie bardzo konkretna. Jeśli Fabian nie pozbędzie się Marty w wyznaczonym terminie, Judyta przekaże zarządowi nagranie z seksem Krawca, który wygląda jak gwałt. Desperacja Judyty zaszła bardzo daleko, a to może doprowadzić do bardzo wielu złych sytuacji. Może zaszkodzić nie tylko osobom ze swojego otoczenia, ale także sobie i swojej rodzinie, jeśli wyjdzie na jaw, że wszystko ukartowała.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318: Fabian już wcześniej znalazł się w pułapce Bradeckiej

Konflikt Judyty i Fabiana rozpoczął się od walki o pozycję w stacji. Bradecka przygotowała autorski program, ale Fabian, chcąc zostać główną gwiazdą, postanowił zdobyć przychylność dyrektora Baliszewskiego jej kosztem. Najpierw zaoferował Judycie pomoc w zamian za intymne zbliżenie, a później wykorzystał odkrytą w jej telefonie informację o chorobie syna, by przekonać szefa, że problemy rodzinne uniemożliwią jej prowadzenie formatu. Judyta straciła projekt, a Fabian zaproponował na jej miejsce Martę Leśniewską. Bradecka postanowiła się zemścić. Podstępem ponownie zbliżyła się do Fabiana i w 4307. odcinku potajemnie nagrała ich seks. Teraz wykorzystuje kompromitujący materiał do szantażu. W 4318. odcinku da mu tydzień na doprowadzenie do odejścia Marty ze stacji. Jeśli odmówi, nagranie trafi do zarządu.

„Na Wspólnej”, odcinek 4318:

W 4318. odcinku, Leśniewska, Fabian i Daria wystartują z nowym programem na żywo „Godzina szczerości”. Pierwszy odcinek będzie poświęcony żałobie, a niespodziewany telefon od Poli, córki policjanta Piotra Kiliana, zaskoczy wszystkich. Co takiego będzie miała do powiedzenia? Tego dowiemy się w 4318. odcinku "Na Wspólnej".

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4318. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4318. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda Czy Judyta powinna ponieść konsekwencje szantażowania Fabiana? Tak, posuwa się zdecydowanie za daleko Nie, Fabian sam wcześniej ją wykorzystał Oboje powinni odpowiedzieć za swoje intrygi Trudno powiedzieć, sytuacja jest skomplikowana

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