W poprzednim odcinku Julka rozpoczęła przygotowania do półrocznego pobytu w ośrodku terapii uzależnień, a Igor odkrył, że kierowca transportujący Anię na próbę jest recydywistą powiązanym ze światem narkotykowym. Weronika po ciężkiej operacji mózgu wciąż jest w śpiączce farmakologicznej, przez co Lew zaczął się obwiniać i zrezygnował z walki o stanowisko wicedyrektora. Jednocześnie Cieślikowie udzielili schronienia pani Janinie, którą własny syn wyrzucił z mieszkania po wymianie zamków w drzwiach. Kajetan zaangażował się w pomoc sąsiadce i odnalazł w sieci jej wnuczkę, z którą zdołał już nawiązać kontakt. Czego teraz się spodziewać?

Katarzyna Gałązka - ESKA WYWIAD - KROL DOPALACZY

„Na Wspólnej” odcinek 4314 - streszczenie

Warska dostrzeże poważny błąd w planie zabiegu przygotowanym przez Nalepę i zrozumie, że Lew nie radzi sobie z emocjami związanymi ze śpiączką Weroniki. Napięcie wzrośnie, gdy w szpitalu pojawi się mąż Oriany, który zaskoczony ich bliskością zapyta żonę, czy naprawdę wybaczyła mężczyźnie, który zniszczył jej życie. Damian spotka się z synem pani Janiny, Mirkiem, od którego usłyszy bolesną prawdę o sąsiadce, a Kajetan przekaże Dianie Zylm informacje o jej babci. Włodek Zięba zaopiekuje się synem Eleny, lecz gdy kobieta nie wróci wieczorem z zamówieniem na ciasta, zacznie poważnie rozważać zawiadomienie policji o jej zniknięciu. W tym samym czasie Roman Hoffer będzie coraz mocniej osaczał Dorotę, bo będzie chciał potwierdzić swoje podejrzenia o tym, że kobieta zabiła męża.

„Na Wspólnej” odcinek 4314 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4314. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się o godz. 20:15 na antenie TVN w środę, 18 listopada 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o codziennym życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej, ich rodzinach, związkach i pracy. Fabuła telenoweli od lat śledzi powiązane ze sobą losy bohaterów, pokazując dramatyczne wydarzenia, konflikty oraz powroty, które zmieniają ich wzajemne relacje. Produkcja skupia się na autentycznych problemach, takich jak zdrady, choroby czy trudne wybory życiowe. Serial niezmiennie cieszy się ogromną popularnością wśród widzów stacji TVN. W serialu grają m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)