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W poprzednim odcinku Warska miała asystować Nalepie przy operacji, ale zauważyła w planie zabiegu poważny błąd popełniony przez Lwa. Lekarz wyznał Orianie, że widok Weroniki w śpiączce przywołuje bolesne wspomnienia o śmierci jego żony, co bardzo poruszyło kobietę. Sytuację skomplikowało nagłe pojawienie się jej męża, który zaczął kwestionować ich relację. W tym samym czasie Cieślikowie starali się zaopiekować panią Janiną, a Damian po rozmowie z synem sąsiadki poznał bolesną prawdę o jej trudnych losach. Włodek martwił się zniknięciem Eleny, natomiast Roman osaczał Dorotę, podejrzewając ją o morderstwo męża. Czego teraz można się spodziewać?
„Na Wspólnej” odcinek 4315 - streszczenie
Weronika wreszcie odzyska przytomność i rozpozna bliskich, a Nalepa poczuje ogromną radość po dniach niepewności. Ewelina odetchnie z ulgą, ale w szczerej rozmowie z Lwem przyzna się do poczucia winy za to, co zrobił Greg. Tymczasem ukrywający się Kalski wróci do domu po gotówkę i paszport, nie wiedząc, że czeka tam na niego Tadeusiak. Janina dzięki pomocy Kajetana i Andżeli umówi się na spotkanie z wnuczką Dianą, która jest wolontariuszką, jednak nie zdradzi dziewczynie prawdy o ich pokrewieństwie. Junior wyjedzie na obóz bokserski, co będzie bolesnym przeżyciem dla Hani. U Elizy natomiast pojawi się Jarek, by naprawić kran, a ich spotkanie nieoczekiwanie skończy się w łóżku.
„Na Wspólnej” odcinek 4315 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Odcinek 4315 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku. Premiera rozpocznie się o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy. Fabuła skupia się na życiu kilku powiązanych ze sobą rodzin, pokazując ich wzloty, upadki oraz dramatyczne konflikty. Widzowie śledzą losy bohaterów, którzy mierzą się z chorobami i zdradami, ale też budują nowe związki. Produkcja w realistyczny sposób oddaje problemy współczesnego społeczeństwa, sprawnie łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacyjnymi. W obsadzie produkcji występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)