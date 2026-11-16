W poprzednim odcinku Warska miała asystować Nalepie przy operacji, ale zauważyła w planie zabiegu poważny błąd popełniony przez Lwa. Lekarz wyznał Orianie, że widok Weroniki w śpiączce przywołuje bolesne wspomnienia o śmierci jego żony, co bardzo poruszyło kobietę. Sytuację skomplikowało nagłe pojawienie się jej męża, który zaczął kwestionować ich relację. W tym samym czasie Cieślikowie starali się zaopiekować panią Janiną, a Damian po rozmowie z synem sąsiadki poznał bolesną prawdę o jej trudnych losach. Włodek martwił się zniknięciem Eleny, natomiast Roman osaczał Dorotę, podejrzewając ją o morderstwo męża. Czego teraz można się spodziewać?

2026_03_05 ESKA - Young Sherlock Zine T Max I

„Na Wspólnej” odcinek 4315 - streszczenie

Weronika wreszcie odzyska przytomność i rozpozna bliskich, a Nalepa poczuje ogromną radość po dniach niepewności. Ewelina odetchnie z ulgą, ale w szczerej rozmowie z Lwem przyzna się do poczucia winy za to, co zrobił Greg. Tymczasem ukrywający się Kalski wróci do domu po gotówkę i paszport, nie wiedząc, że czeka tam na niego Tadeusiak. Janina dzięki pomocy Kajetana i Andżeli umówi się na spotkanie z wnuczką Dianą, która jest wolontariuszką, jednak nie zdradzi dziewczynie prawdy o ich pokrewieństwie. Junior wyjedzie na obóz bokserski, co będzie bolesnym przeżyciem dla Hani. U Elizy natomiast pojawi się Jarek, by naprawić kran, a ich spotkanie nieoczekiwanie skończy się w łóżku.

„Na Wspólnej” odcinek 4315 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Odcinek 4315 serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 19 listopada 2026 roku. Premiera rozpocznie się o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o losach mieszkańców warszawskiej ulicy. Fabuła skupia się na życiu kilku powiązanych ze sobą rodzin, pokazując ich wzloty, upadki oraz dramatyczne konflikty. Widzowie śledzą losy bohaterów, którzy mierzą się z chorobami i zdradami, ale też budują nowe związki. Produkcja w realistyczny sposób oddaje problemy współczesnego społeczeństwa, sprawnie łącząc wątki obyczajowe z elementami sensacyjnymi. W obsadzie produkcji występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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