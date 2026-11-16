W poprzednim odcinku Weronika odzyskała przytomność i rozpoznała swoich bliskich, co napełniło Lwa ogromną radością, choć Ewelina wciąż czuła się winna z powodu czynów Grega. Ukrywający się przed policją Kalski wrócił do domu po pieniądze i paszport, nie mając pojęcia, że czeka tam na niego Tadeusiak. Jednocześnie Cieślikowie martwili się zniknięciem Janiny, która dzięki Kajetanowi potajemnie poznała swoją wnuczkę. Seniorka spotkała się z Dianą, działającą jako wolontariuszka programu wsparcia seniorów, nie ujawniając przy tym swojej prawdziwej tożsamości. W tym samym czasie Junior wyjechał na obóz bokserski, a Eliza i Jarek po naprawie kranu niespodziewanie zbliżyli się do siebie i spędzili wspólną noc. Czego teraz się spodziewać?

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„Na Wspólnej” odcinek 4316 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Weronika nie będzie pamiętała brutalnego zachowania Kalskiego ani faktu, że niemal pozbawił ją życia, lecz mimo to spróbuje nadal wspierać Ewelinę w trudnej sytuacji. Neurolog kategorycznie zakaże Roztockiej powrotu do pracy, argumentując, że jej mózg po urazie potrzebuje regeneracji, jednak Kalska zapewni przyjaciółkę, że poradzi sobie dzięki nowemu zatrudnieniu. W tym samym czasie Greg podczas przesłuchania okłamie śledczych, twierdząc, że Roztocka sama upadła, a mecenas Zakościelny wykorzysta autorytet lekarza, by przekonać policję o jego niewinności. Monika, Żaneta i Andżela zaangażują się w pomoc wyrzuconej z mieszkania pani Zylm, zmieniając zamki w jej lokalu i stawiając twardy opór czyścicielowi kamienic próbującemu odkupić udziały za grosze. Eliza będzie przeżywać skutki zbliżenia z Jarkiem, a po szczerej rozmowie para spotka się w miejscu dawnych randek, aby zastanowić się, czy mają jeszcze szansę na wspólną przyszłość.

„Na Wspólnej” odcinek 4316 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4316. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r. o godz. 20:15 na antenie TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy opowiadający o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej i ich skomplikowanych relacjach. Fabuła telenoweli od lat śledzi codzienne perypetie kilku rodzin, pokazując zarówno ich zwykłe troski, jak i dramatyczne wydarzenia, które na zawsze zmieniają ich życie. Widzowie mogą obserwować konflikty, zdrady oraz wzruszające powroty bohaterów w ich naturalnym środowisku. Produkcja skupia się na autentycznych emocjach oraz wyzwaniach, z jakimi mierzą się postacie na różnych etapach życia. To jedna z najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych, gromadząca przed ekranami stałą widownię. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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