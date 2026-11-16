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W poprzednim odcinku Weronika odzyskała przytomność i rozpoznała swoich bliskich, co napełniło Lwa ogromną radością, choć Ewelina wciąż czuła się winna z powodu czynów Grega. Ukrywający się przed policją Kalski wrócił do domu po pieniądze i paszport, nie mając pojęcia, że czeka tam na niego Tadeusiak. Jednocześnie Cieślikowie martwili się zniknięciem Janiny, która dzięki Kajetanowi potajemnie poznała swoją wnuczkę. Seniorka spotkała się z Dianą, działającą jako wolontariuszka programu wsparcia seniorów, nie ujawniając przy tym swojej prawdziwej tożsamości. W tym samym czasie Junior wyjechał na obóz bokserski, a Eliza i Jarek po naprawie kranu niespodziewanie zbliżyli się do siebie i spędzili wspólną noc. Czego teraz się spodziewać?
„Na Wspólnej” odcinek 4316 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Weronika nie będzie pamiętała brutalnego zachowania Kalskiego ani faktu, że niemal pozbawił ją życia, lecz mimo to spróbuje nadal wspierać Ewelinę w trudnej sytuacji. Neurolog kategorycznie zakaże Roztockiej powrotu do pracy, argumentując, że jej mózg po urazie potrzebuje regeneracji, jednak Kalska zapewni przyjaciółkę, że poradzi sobie dzięki nowemu zatrudnieniu. W tym samym czasie Greg podczas przesłuchania okłamie śledczych, twierdząc, że Roztocka sama upadła, a mecenas Zakościelny wykorzysta autorytet lekarza, by przekonać policję o jego niewinności. Monika, Żaneta i Andżela zaangażują się w pomoc wyrzuconej z mieszkania pani Zylm, zmieniając zamki w jej lokalu i stawiając twardy opór czyścicielowi kamienic próbującemu odkupić udziały za grosze. Eliza będzie przeżywać skutki zbliżenia z Jarkiem, a po szczerej rozmowie para spotka się w miejscu dawnych randek, aby zastanowić się, czy mają jeszcze szansę na wspólną przyszłość.
„Na Wspólnej” odcinek 4316 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 4316. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r. o godz. 20:15 na antenie TVN.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy opowiadający o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej i ich skomplikowanych relacjach. Fabuła telenoweli od lat śledzi codzienne perypetie kilku rodzin, pokazując zarówno ich zwykłe troski, jak i dramatyczne wydarzenia, które na zawsze zmieniają ich życie. Widzowie mogą obserwować konflikty, zdrady oraz wzruszające powroty bohaterów w ich naturalnym środowisku. Produkcja skupia się na autentycznych emocjach oraz wyzwaniach, z jakimi mierzą się postacie na różnych etapach życia. To jedna z najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych, gromadząca przed ekranami stałą widownię. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)