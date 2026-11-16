W poprzednim odcinku Weronika nie pamiętała ataku Kalskiego, a lekarz zabronił jej pracy, by jej mózg mógł odpocząć. Podczas przesłuchania Greg kłamał, że Roztocka sama upadła, tymczasem Monika i Żaneta pomogły Janinie wrócić do mieszkania, z którego próbowano ją bezprawnie wyrzucić. W tym samym czasie Eliza i Jarek spotkali się w miejscu dawnych randek, żeby zastanowić się, czy ich związek ma jeszcze przyszłość. A co wydarzy się tym razem?

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„Na Wspólnej” odcinek 4317 - streszczenie

Roman zacznie wypytywać Kamila o potencjalne zagrożenie zdrowotne płynące ze stosowania leków na potencję, dowiadując się, że mogą być one śmiertelnie niebezpieczne przy problemach z krążeniem. Niedługo potem Hoffer doprowadzi do gwałtownej konfrontacji na Wspólnej, podczas której mężczyzna oczerniający wcześniej Dorotę otwarcie zarzuci jej zabicie męża, co potwierdzi także syn zmarłego. Jednocześnie Monika i Żaneta będą próbowały doprowadzić do szczerej rozmowy pani Janiny z jej wnuczką Dianą, choć starszej kobiecie zabraknie odwagi do wyznania rodzinnej tajemnicy o ich pokrewieństwie. W tym samym czasie aspirant Klusek udaremni próbę siłowego wtargnięcia czyściciela kamienic do mieszkania lokatorki, a Lew podejmie się skomplikowanej operacji mimo skrajnego wyczerpania przygotowaniami do konkursu na stanowisko wicedyrektora.

„Na Wspólnej” odcinek 4317 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy 4317. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r. o godz. 20:15 na antenie TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o losach mieszkańców jednej z warszawskich ulic. Widzowie śledzą tu codzienne życie kilku rodzin, ich sercowe dylematy, konflikty oraz nagłe zwroty akcji. Scenariusze produkcji często poruszają istotne tematy społeczne, umiejętnie łącząc je z wątkami sensacyjnymi. Od momentu premiery serial cieszy się stałym zainteresowaniem i gromadzi przed ekranami ogromną widownię. Na ekranie od lat pojawiają się znani polscy aktorzy, w tym między innymi:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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