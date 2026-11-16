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W poprzednim odcinku Weronika nie pamiętała ataku Kalskiego, a lekarz zabronił jej pracy, by jej mózg mógł odpocząć. Podczas przesłuchania Greg kłamał, że Roztocka sama upadła, tymczasem Monika i Żaneta pomogły Janinie wrócić do mieszkania, z którego próbowano ją bezprawnie wyrzucić. W tym samym czasie Eliza i Jarek spotkali się w miejscu dawnych randek, żeby zastanowić się, czy ich związek ma jeszcze przyszłość. A co wydarzy się tym razem?
„Na Wspólnej” odcinek 4317 - streszczenie
Roman zacznie wypytywać Kamila o potencjalne zagrożenie zdrowotne płynące ze stosowania leków na potencję, dowiadując się, że mogą być one śmiertelnie niebezpieczne przy problemach z krążeniem. Niedługo potem Hoffer doprowadzi do gwałtownej konfrontacji na Wspólnej, podczas której mężczyzna oczerniający wcześniej Dorotę otwarcie zarzuci jej zabicie męża, co potwierdzi także syn zmarłego. Jednocześnie Monika i Żaneta będą próbowały doprowadzić do szczerej rozmowy pani Janiny z jej wnuczką Dianą, choć starszej kobiecie zabraknie odwagi do wyznania rodzinnej tajemnicy o ich pokrewieństwie. W tym samym czasie aspirant Klusek udaremni próbę siłowego wtargnięcia czyściciela kamienic do mieszkania lokatorki, a Lew podejmie się skomplikowanej operacji mimo skrajnego wyczerpania przygotowaniami do konkursu na stanowisko wicedyrektora.
„Na Wspólnej” odcinek 4317 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premierowy 4317. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r. o godz. 20:15 na antenie TVN.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to popularny polski serial obyczajowy, który od lat opowiada o losach mieszkańców jednej z warszawskich ulic. Widzowie śledzą tu codzienne życie kilku rodzin, ich sercowe dylematy, konflikty oraz nagłe zwroty akcji. Scenariusze produkcji często poruszają istotne tematy społeczne, umiejętnie łącząc je z wątkami sensacyjnymi. Od momentu premiery serial cieszy się stałym zainteresowaniem i gromadzi przed ekranami ogromną widownię. Na ekranie od lat pojawiają się znani polscy aktorzy, w tym między innymi:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)
- Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)
- Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)
- Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)
- Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)
- Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)