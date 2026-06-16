Na Wspólnej, odcinki 4232-4235. Roman porywa cudze dziecko, a Muszko planuje zniszczyć bar Ziębów

"Na Wspólnej" zapowiada przełomowe momenty w życiu ulubionych postaci. Krzysztof Smolny nie złoży broni w konflikcie z Sandrą, podczas gdy uzależniona od substancji odurzających Julka będzie kontynuować swój bolesny upadek. Andrzej wreszcie zdecyduje się na szczerą konfrontację z Danielem. Sporym zaskoczeniem okaże się wątek Romana, który przez fatalną pomyłkę uprowadzi nieswoje niemowlę. Z kolei Remek posunie się do groźnego szantażu wobec matki swojej wybranki, a Zdzisław Muszko podejmie radykalne kroki zmierzające do ostatecznej likwidacji kultowego lokalu gastronomicznego. Streszczenia epizodów o numerach 4232, 4233, 4234 oraz 4235 zdradzają finał wieloletniej tradycji serialowej jadłodajni.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Julka oszukuje ojca w odcinku 4232 Na Wspólnej. Szemrane interesy Andrzeja

Dziewczyna bez skrupułów zrzuca winę na Anię, aby ukryć własne problemy z używkami. W trakcie rozmowy ojca z partnerką na temat jej niepokojącego powrotu do domu, Julka wtrąca się i bezczelnie kłamie, że to Anka podawała małemu Jasiowi krople uspokajające. Zrozpaczony Igor obawia się powrotu dawnego koszmaru. Następnie nastolatka udaje się do babci Ewy z prośbą o wizytę u ginekologa w celu zdobycia recepty na antykoncepcję. Tego samego dnia po południu Ewa pojawia się u syna, ponieważ Nowak poprosił ją o baczne obserwowanie zachowania Ani i pilnowanie porządku w domu.

W międzyczasie Andrzej kontynuuje nielegalny proceder handlu fałszywymi świadectwami edukacyjnymi. Mężczyzna spotyka się ze swoim wspólnikiem i próbuje wycofać się z przestępczego biznesu, jednak spotyka się ze stanowczą odmową, zwłaszcza że zamówienia na fałszywe dyplomy nieustannie spływają. Tajemnice skrywa również jego małżonka Wiola, która wynajmuje prywatnego detektywa do odnalezienia poszukiwanej osoby i wieczorem otrzymuje precyzyjne współrzędne. Z kolei Włodek Zięba szykuje się do wylotu do Hiszpanii z ogromną nadzieją na sprowadzenie Marii z powrotem do kraju. W kultowym lokalu rządy przejmują Hofferowie, co budzi ogromne zdziwienie Zofii, która spodziewała się zastać na miejscu znane twarze. Honorata wspólnie z Włodkiem proponują kobiecie dołączenie do załogi. Tuż przed wylotem Zięby, Zdzisław Muszko próbuje usilnie przekonać właściciela, że to właśnie jemu należy przekazać stery w popularnej jadłodajni.

Fatalna pomyłka Hoffera w 4233 odcinku Na Wspólnej. Roman kradnie dziecko

Małżeństwo Hofferów doskonale odnajduje się w roli tymczasowych zarządców serialowego lokalu. Roman postanawia dodatkowo wesprzeć rodzinę i wybiera się do klubu malucha, aby odebrać stamtąd synka Marty. Sytuacja przybiera jednak dramatyczny obrót, gdy spacerującego z wózkiem mężczyznę zauważa Edward i ze zgrozą uświadamia mu, że w środku znajduje się zupełnie obcy chłopiec. Przerażeni dziadkowie ruszają z powrotem do placówki opiekuńczej, gdzie natrafiają na wściekłą matkę zabranego malucha, która grozi natychmiastowym wezwaniem patrolu policji za uprowadzenie jej potomka.

W innej części miasta Anka czuje głęboki żal do Igora za to, że uwierzył w perfidne oskarżenia Julki o podtruwanie dziecka. Córka Nowaka mistrzowsko odgrywa rolę pokrzywdzonej, a następnie udaje się do Leona, od którego ponownie przyjmuje nielegalne substancje na poprawę samopoczucia. Równolegle matka Brygidy chwali się Michałowi i Lucy nadchodzącym ślubem córki z niezwykle zamożnym młodzieńcem, co ewidentnie wzbudza zazdrość u Brzozowskiego. Tymczasem Remek dokonuje szokującego odkrycia w mieszkaniu swojej narzeczonej, odnajdując tam złotą bransoletkę pochodzącą z kradzieży w rezydencji Klusków.

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Na Wspólnej odcinek 4234. Szantaż Remka i brutalne zderzenie z rzeczywistością Wioli

Młoda para udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie rezerwuje termin uroczystości ślubnej na za zaledwie kilkanaście dni. Podczas układania listy zaproszonych gości Brygida informuje partnera, że przyjaciółka jej matki trudni się kradzieżami. Zbulwersowany Remek natychmiast konfrontuje się z przyszłą teściową, oskarżając Jolantę i Lucynę o splądrowanie domu jego rodziny. Zdesperowany mężczyzna stawia twarde warunki i grozi odwołaniem ceremonii, jeśli skradzione kosztowności nie zostaną natychmiast zwrócone.

W życiu Andrzeja zachodzą istotne zmiany podczas spotkania z synem Danielem oraz wnuczką. Były mąż Basi deklaruje chęć porzucenia dotychczasowego zajęcia na uczelni w Poznaniu i planuje na stałe przenieść się do stolicy. Zupełnie inne zmartwienia dręczą jego żonę Wiolę, która dociera pod adres wskazany przez wynajętego śledczego. Na miejscu zastaje swoją córkę w tragicznym stanie, a konfrontacja z uzależnioną dziewczyną kończy się dla matki całkowitym załamaniem nerwowym. Z kolei pod nieobecność Włodka, który przebywa na Półwyspie Iberyjskim, Muszko rozpoczyna jawną dywersję w barze na Wspólnej, głośno krytykując zaserwowane pierogi i skutecznie płosząc innych klientów lokalu. Niedługo potem, upewniając się, że nikt na niego nie patrzy, Zdzisław wnikliwie bada instalację wentylacyjną.

Sabotaż w barze Ziębów. Co przyniesie 4235 odcinek serialu Na Wspólnej?

Brygida zaskakuje swoją matkę decyzją o przesunięciu zaplanowanego ślubu o okrągły rok. Jolanta od razu domyśla się, że powodem tej drastycznej zmiany jest ujawniona afera kradzieżowa, dlatego nakazuje Lucynie natychmiastowy zwrot zagrabionego majątku Klusków. Wieczorem kobieta spotyka się z Tobiaszem, którego poznała przez internetową aplikację. Nowy adorator podczas wspólnego wyjścia rozpoznaje Milenę Klusek i uświadamia Joli, że żona milionera również aktywnie poszukuje romansów w sieci. Z kolei Sandra zjawia się w gabinecie Smolnego gotowa do podjęcia stażu, na co Krzysztof reaguje sprytnym przydzieleniem jej funkcji osobistej asystentki swojej żony. Później prezes Gwiazda żali się podwładnemu, że panicznie boi się odwetu odrzuconej kochanki.

Konflikt wokół kultowej jadłodajni przybiera na sile, gdy okoliczni lokatorzy zaczynają masowo narzekać na uciążliwy fetor dobiegający z barowej kuchni do ich mieszkań. Szybko wychodzi na jaw, że ktoś celowo uszkodził system wentylacyjny budynku. Wzburzony Roman planuje natychmiast zawiadomić organy ścigania o akcie wandalizmu. W tym samym czasie bezwzględny Zdzisław Muszko oficjalnie rusza z inicjatywą zbiórki podpisów pod petycją, której ostatecznym celem jest definitywne zamknięcie interesu rodziny Ziębów na zawsze.

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