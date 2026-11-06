Na Wspólnej, odcinek 4318: Weronika zostawi Nalepę! Wyjdzie, a Lew straci wzrok

Wyczerpany Lew zostanie sam w 4318 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4318 odcinku "Na Wspólnej" Lew odwiezie Weronikę do sanatorium, gdzie Roztocka będzie miała dojść do siebie po brutalnym ataku Grega. Szczególnie, że przez Kalskiego o mało co nie zginie, a na dodatek częściowo straci pamięć. Wówczas neurolog uzna, że jej mózg musi się jeszcze zregenerować, dlatego kategorycznie nie zgodzi się, aby prawniczka wróciła już do pracy.

Weronika zgodzi się na wyjazd do sanatorium, gdzie w 4318 odcinku "Na Wspólnej" Lew osobiście postanowi ją zawieźć. Mimo tego, że będzie naprawdę wyczerpany, bo dniami będzie ślęczał nad jej łóżkiem, a ostatnie noce spędzi na przygotowywaniu dokumentów na konkurs wicedyrektora szpitala, w którym po wybudzeniu ukochanej jednak zdecyduje się wystartować. A nazajutrz będzie go jeszcze czekać trudna operacja.

Nalepa dozna zamroczenia w trakcie operacji w 4318 odcinku "Na Wspólnej"!

I niestety to zmęczenie w 4318 odcinku "Na Wspólnej" da w końcu o sobie znać. Tym bardziej, że tuż po odstawieniu Weroniki, Lew zjawi się w szpitalu, gdzie jeszcze dowie się, że Orianie (Kamila Baar) udało się namówić na operację pacjenta z tętniakiem. Oczywiście, Nalepa stawi się na sali, ale tam dojdzie do dramatu...

W 4318 odcinku "Na Wspólnej" podczas zabiegu Nalepa dozna zamroczenia i przestanie cokolwiek widzieć! Lew nagle straci wzrok i to w trakcie tak poważnej operacji, od której będzie zależeć życie pacjenta. Co wówczas zrobi Oriana? Czy wykorzysta to przeciwko dawnemu kochankowi w walce o fotel wicedyrektora? A może mu pomoże?

Co stanie się z ukochanym Weroniki w 4318 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 4318 odcinku "Na Wspólnej" Nalepa na dobre straci wzrok? A może będzie to wyłącznie chwilowe, spowodowane przemęczeniem, niewyspaniem i silnym stresem o życie ukochanej, a także jego przyszłość w szpitalu? Czy to zamroczenie minie? A może tak już zostanie?

Co w 4318 odcinku "Na Wspólnej" będzie dalej z Lwem? Czy w tej sytuacji Weronika zdecyduje się przerwać swój pobyt w sanatorium i wrócić do ukochanego, gdy teraz to on będzie potrzebował pomocy? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4318 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4318 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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