Na Wspólnej, odcinek 4316: Jarek pożałuje wspólnej nocy z Elizą! Bergowie już do siebie nie wrócą? - ZDJĘCIA

Eliza i Jarek zaczną przeżywać swoją wspólną noc w 4316 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" Eliza zacznie przeżywać swoje zbliżenie z Jarkiem, do którego dojdzie pod nieobecność ich przybranych dzieci. Zdradzamy, że Junior (Jan Leśniewski) w końcu wyjedzie na obóz bokserski i to na całe wakacje, a niemogąca poradzić sobie z tym Hania (Pola Żak) najpierw spotka się z koleżanką, a następnie wyląduje u Bruna (Dawid Czupryński) i Agaty (Aleksandra Radwan). W tym samym czasie w mieszkaniu Bergów zjawi się ich przyszywany ojciec, aby naprawić kran, ale finalnie wyląduje on w łóżku z ich przybraną matką!

Jednak w 4316 odcinku "Na Wspólnej" od razu pożałuje on swojej decyzji. Zwłaszcza, widząc rozterki żony. Do tego stopnia, że sam poprosi ją, aby o wszystkim zapomnieli, choć to wcale nie będzie łatwe ani dla niego, ani tym bardziej dla niej.

Bergowie spotkają się w miejscu swoich dawnych randek w 4316 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4316 odcinku "Na Wspólnej" małżonkowie znajdą się już na zakręcie. Aż w końcu wspólnie udadzą się w miejsce ich dawnych randek, gdzie wszystko się między nimi zaczęło. I tam postanowią sprawdzić, czy jeszcze mają w ogóle dla siebie jakąś szansę, czy może powinni się już na dobre rozstać. Czy jeszcze jest coś między nimi, czy już nie?

Czy w 4316 odcinku "Na Wspólnej" Jarek będzie w końcu w stanie wybaczyć Elizie romans z Bartkiem (Krzysztof Wach) i dać jej kolejną szansę? Czy jednak nie. Szczególnie, że sam szybko znalazł przecież pocieszenie w ramionach Martyny (Joanna Kuberska). Tyle tylko, że ona nie chciała wiązać się z nim na poważnie i stworzyć z nim rodziny dla jego przyszywanych dzieci.

Jaką decyzję podejmą Eliza i Jarek w 4316 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy zatem w 4316 odcinku "Na Wspólnej" w tym wyjątkowym miejscu w małżonkach odżyją dawne uczucia? Czy postanowią dać sobie jeszcze jedną szansę i znów być rodziną? Zwłaszcza, że przecież od tak nie wylądują w łóżku!

A może czar w 4316 odcinku "Na Wspólnej" szybko pryśnie i Bergowie zdecydują się na definitywne rozstanie? Czy to będzie naprawdę koniec Elizy i Jarka? Przekonamy się już niebawem!

Kiedy 4316 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4316 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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